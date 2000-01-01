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Кузбассовцев просят помочь юноше с опухолью мозга

Сегодня 14:54
909
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
http://www.mgorod.info/

Семья Аверьяновых из Берёзовского просит кузбассовцев помочь в лечении их сына.

В феврале этого года в Москве 10-класснику Алексею Аверьянову удалили злокачественную опухоль мозга. Теперь медики рекомендуют подростку пройти ряд реабилитационных процедур. Так, юноша пройдёт курс лучевой терапии в столице, и для поездки и проживания необходимо 200 000 рублей.

Помимо этого, московские врачи советуют уточнить диагноз в немецкой клинике. Пока неизвестно, во сколько обойдётся лечение в Германии, однако понятно, что оно будет недешёвым.

Часть расходов, надеются Аверьяновы, им оплатит фонд Хабенского. Однако если этого не произойдёт, то неизвестно, откуда кузбассовцы возьмут деньги. Мама Алексея работает учительницей в начальных классах, папа — водитель автобуса.

Как пишет «Мой город», помочь семье можно, перечислив деньги на счёт № 639 00 226 901 233 48 47 в «Сбербанке».

Комментарии 10
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1
35 5
Ну что за страна. тьфу.
Страна не может быть Великой, когда свое население просят скинуться для ребенка.
Сирия, Пальмира, Донбасс... мы всем поможем, но не своему народу.
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Татьяна
0 26
Лучше мне помогите получить инвалидность и сьездить в Швецию
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Артём 7544
1 6
Ну что за страна. тьфу.
Страна не может быть Великой, когда свое население просят скинуться для ребенка.
Сирия, Пальмира, Донбасс... мы всем поможем, но не своему народу.
страна не может быть великой, когда все сидят и только треплятся, перекладывая ответственность и обязанность на других: Путин, правительство, олигархи, мужики, ЖКХ, РЖД и тд
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1
0 4
Артемка, Путреот Рассеи. Тебя не минусили?
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Артём 7544
4 0
напоминаю тему статьи: "Кузбассовцев просят помочь юноше с опухолью мозга"

но кое кому засвербило как всегда раскрыть свой хлебальник и потрепаться про чужое горе
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Екарный Бабай
0 4
Артём:
страна не может быть великой, когда все сидят и только треплятся, перекладывая ответственность и обязанность на других: Путин, правительство, олигархи, мужики, ЖКХ, РЖД и тд
Пойти воровать.?
ответить
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Екарный Бабай
0 3
Артём:
страна не может быть великой, когда все сидят и только треплятся, перекладывая ответственность и обязанность на других: Путин, правительство, олигархи, мужики, ЖКХ, РЖД и тд
Пойти воровать.?
ответить
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Юлия
0 0
Горе и дай Бог ему сил чтобы выздороветь и конечно же здоровья! Ну вот самое непонятное, что лучевую и химиотерапию свободно предоставляют в пределах России, т.к папа болен онкологией, препараты которые стоят по половине миллиона за одну иньекцию ему предоставляют бесплатно. Почему бы не получать это лечение в России? Кто умеет просить, кто то нет.
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Шведский король
0 0
Лучше мне помогите получить инвалидность и сьездить в Швецию
Не помогу.
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