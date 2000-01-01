Семья Аверьяновых из Берёзовского просит кузбассовцев помочь в лечении их сына.

В феврале этого года в Москве 10-класснику Алексею Аверьянову удалили злокачественную опухоль мозга. Теперь медики рекомендуют подростку пройти ряд реабилитационных процедур. Так, юноша пройдёт курс лучевой терапии в столице, и для поездки и проживания необходимо 200 000 рублей.

Помимо этого, московские врачи советуют уточнить диагноз в немецкой клинике. Пока неизвестно, во сколько обойдётся лечение в Германии, однако понятно, что оно будет недешёвым.

Часть расходов, надеются Аверьяновы, им оплатит фонд Хабенского. Однако если этого не произойдёт, то неизвестно, откуда кузбассовцы возьмут деньги. Мама Алексея работает учительницей в начальных классах, папа — водитель автобуса.

Как пишет «Мой город», помочь семье можно, перечислив деньги на счёт № 639 00 226 901 233 48 47 в «Сбербанке».