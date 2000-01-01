Новокузнечан зовут на концерт классической музыки, который пройдёт 15 марта.

Зрителям сыграют выдающиеся российские музыканты — виолончелист Марк Дробинский и пианист Дмитрий Карпов. Оба артиста стали лауреатами множества конкурсов и дают концерты как в России, так и зарубежом.

Новокузнечанам обещают сыграть произведения Шопена и Рахманинова. Концерт начнётся 15 марта в 19.00 в губернаторском джаз-клубе «Геликон». Билеты можно приобрести за 400 рублей.