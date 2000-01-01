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Новосибирск: Карта выходных с 10 по 12 марта

В Новокузнецке выступят выдающиеся российские музыканты

Сегодня 16:00
454
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
http://www.culture.ru/

Новокузнечан зовут на концерт классической музыки, который пройдёт 15 марта.

Зрителям сыграют выдающиеся российские музыканты — виолончелист Марк Дробинский и пианист Дмитрий Карпов. Оба артиста стали лауреатами множества конкурсов и дают концерты как в России, так и зарубежом.

Новокузнечанам обещают сыграть произведения Шопена и Рахманинова. Концерт начнётся 15 марта в 19.00 в губернаторском джаз-клубе «Геликон». Билеты можно приобрести за 400 рублей.

Комментарии 4
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Татьяна
2 2
А мне кто поможет? Я больше нуждаюсь.
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Прочитал
0 1
Российские мутанты. Может так оно и есть?
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?
0 0
А мне кто поможет? Я больше нуждаюсь.
Тебе только дылдо поможет
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Накололи мои ожидания заголовком статьи,
0 0
я уж подумал, что великий виолончелист Ролдугин порадует офшорными шедеврами, ан нет .... !
Досадненько !
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