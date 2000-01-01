С 1 июля 2017 года вступают в силу поправки к федеральному закону 214. Эксперты полагают, что из-за этого сотни застройщиков покинут рынок строительства.

Отметим, часть изменений в законе вступила в силу с 1 января 2017 года. А требования к размеру уставного капитала застройщика, положения о счетах эскроу и поручительстве заработают с 1 июля 2017 года.

Минимальный размер уставного капитала застройщика. Раньше застройщиком многоквартирного жилого дома вполне могло быть ООО с уставным капиталом всего в 10 тыс. руб. Теперь же минимальный уставной капитал застройщика определяется в зависимости от площади объекта — от 2,5 млн рублей (при общей площади до 1,5 тыс. кв. м), до 1 млрд 500 млн рублей (при общей площади более 500 тыс. кв. м).

Вроде бы решение было принято правильно, однако, по мнению ряда экспертов, уставной капитал ничего никому не гарантирует, так как в законе не сказано о том, что весь уставной капитал должен быть оплачен деньгами.

Поэтому застройщик может внести 10 000 рублей, а другая часть уставного капитала может оплачиваться любым имуществом, которое с течением времени может изнашиваться, терять цену и даже погибать из-за несчастных случаев.

Суть счетов эскроу состоит в том, что участник долевого строительства оплачивает ДДУ не напрямую на счет застройщика, а на специальный счет в банке. При этом застройщик не имеет доступа к этим деньгам до момента, пока не построит дом и не передаст квартиру дольщику. А если не построит, банк возвращает деньги дольщику.

Однако утрачивает смысл сама идея долевого строительства. Ведь квартиры покупать при участие в долевом строительстве дешевле, потому что в отличие от процентных банковских кредитов пользование деньгами дольщиков является бесплатным. В итоге расчёты по счетам эскроу не стали делать обязательным.