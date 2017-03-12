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Эксперты рассказали о пользе лени для здоровья человека

Сегодня 06:30
834
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
sm.askmen.com

Лень полезна для здоровья.

К таким выводам пришли американские учёные, пишет OA.news.

По их мнению, лень, выполняет защитную функцию для человека. Она способна спасти организм человека от сильного перенапряжения и последующих проблем со здоровьем. Когда люди увлекаются работой, организм тратит силы с удвоенной интенсивностью. В результате чрезмерная нагрузка негативно отражается на здоровье.

В такие моменты включается так называемый режим «охранительного торможения»: мозг отказывается продолжать работу и даёт себе передышку.

Исследователи убеждены: когда организм восстановится и будет готов к работе, он сам начнёт требовать деятельности. В такой момент уже сама лень будет утомительной.

Комментарии 7
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Серый
0 5
Не пойду сегодня на работу......)
Что так? За выходные переутомился уже?
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Серый
1 6
Где учат на таких учёных?
Написано-же -Американские Ученые. А их уровень образования еще в 70-х годах прошлого века был низок. Да и для таких статей ученым и быть не нужно. Каждый второклашка может засесть за комп и налабать вот такую "шокирующую статью", и её, реально как новость века, опубликуют в ВГ.
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Хи-хи
0 7
Написано-же -Американские Ученые. А их уровень образования еще в 70-х годах прошлого века был низок. Да и для таких статей ученым и быть не нужно. Каждый второклашка может засесть за комп и налабать вот такую "шокирующую статью", и её, реально как новость века, опубликуют в ВГ.
Туда сегодня много русских ученых понаехало, они американцев и заразили.
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Галинка
2 0
Ага, они еще термин умный придумали - прокрастинация. Теперь , на вопрос начальника: "А с фига ли вы не работаете?" можно честно отвечать:"Я занимаюсь прокрастинацией!"
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Акрихин
0 0
Туда сегодня много русских ученых понаехало, они американцев и заразили.
Лень двигатель прогресса!
Если б ....не придумали колесо....до сей поры ...
таскали бы всё на себе!
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