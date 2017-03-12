Лень полезна для здоровья.

К таким выводам пришли американские учёные, пишет OA.news.

По их мнению, лень, выполняет защитную функцию для человека. Она способна спасти организм человека от сильного перенапряжения и последующих проблем со здоровьем. Когда люди увлекаются работой, организм тратит силы с удвоенной интенсивностью. В результате чрезмерная нагрузка негативно отражается на здоровье.

В такие моменты включается так называемый режим «охранительного торможения»: мозг отказывается продолжать работу и даёт себе передышку.

Исследователи убеждены: когда организм восстановится и будет готов к работе, он сам начнёт требовать деятельности. В такой момент уже сама лень будет утомительной.