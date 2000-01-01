Директора Центральной ТЭЦ Новокузнецка Пётра Фролова поймали на получении денег от представителя одной из крупных подрядных организаций.

Инцидент произошёл 7 марта. Речь идёт о сумме 140 тысяч рублей. Сотрудники правоохранительных органов попытались задержать Петра Фролова с поличным. Увидев полицейских, руководитель ТЭЦ намеревался скрыться на своём автомобиле. Об этом пишет SU со ссылкой на «Кузпресс».

Как уточняет издание, Фролов не справился с управлением и зацепил два автомобиля, повредив их. После этого мужчину задержали. В отношении него был составлен административный протокол. Трое суток Фролов провёл в отделе полиции.

По версии правоохранителей, деньги передавались директору предприятия в качестве оплаты за согласие произвести в первоочерёдном порядке оплату за выполненные подрядчиком работы. По данным СМИ, в рабочем кабинете и в квартире Петра Фролова проведены обыски. О результатах проверок не сообщается.

В беседе с журналистами Пётр Фролов заявил, что виновным себя не считает.

Уголовное дело по факту получения взятки пока не возбуждено.