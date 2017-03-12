«Первый канал» назвал имя российской участницы конкурса «Евровидение-2017».

Ею стала певица Юлия Самойлова, передаёт РИА Новости.

Девушка выступит с песней «Flame Is Burning» («Пылает пламя»), которую исполнит на английском языке. Автор музыки и слов — Леонид Гуткин.

Певица с детства имеет первую группу инвалидности и передвигается на инвалидной коляске. При этом, отмечает источник, девушка живёт полноценной жизнью и не приемлет жалости к себе.

Юлия Самойлова родилась в 1989 году в Республике Коми. В её творческой копилке множество побед и званий лауреата разных музыкальных конкурсов. В 2013 году она стала финалисткой третьего сезона проекта Аллы Пугачёвой «Фактор А». В 2014 году Юлия Самойлова принимала участие в торжественной церемонии открытия зимних Паралимпийских игр.

Полуфиналы «Евровидения» пройдут в Киеве 9 и 11 мая, финал запланирован на 13 мая.

Ранее ВашГород.ру рассказывал об обращении депутата Виталия Милонова к гендиректору «Первого канала» Константину Эрнсту с просьбой бойкотировать «Евровидение-2017».