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В Кузбассе сгорела автошкола

Сегодня 08:57
654
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
cdn14.img22.ria.ru

В одной из автошкол в Кемеровской области случился пожар.

ЧП произошло в ночь на понедельник, 13 марта, на улице Крупской в посёлке городского типа Промышленное. Сообщение о возгорании поступило спасателям в 01:14 по местному времени, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Пожар удалось ликвидировать в 01:25. К тушению привлекались 6 человек и 2 единицы техники.

О причинах возгорания и о нанесённом ущербе не сообщается.

По данным сервиса Яндекс. Карты, на улице Крупской в Промышленном располагается учреждение «Всекузбасского Общества Автомобилистов».

Комментарии 2
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Акрихин
0 0
Видно плохой уровень подготовки(маленький процент сдачи)....был в этой школе!
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KEK
1 0
Видно плохой уровень подготовки(маленький процент сдачи)....был в этой школе!
Ага. Действительно кто-то не сдал.
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