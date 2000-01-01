В одной из автошкол в Кемеровской области случился пожар.

ЧП произошло в ночь на понедельник, 13 марта, на улице Крупской в посёлке городского типа Промышленное. Сообщение о возгорании поступило спасателям в 01:14 по местному времени, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Пожар удалось ликвидировать в 01:25. К тушению привлекались 6 человек и 2 единицы техники.

О причинах возгорания и о нанесённом ущербе не сообщается.

По данным сервиса Яндекс. Карты, на улице Крупской в Промышленном располагается учреждение «Всекузбасского Общества Автомобилистов».