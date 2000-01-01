Немецкая аграрная академия «ИрлБахер» открывает филиал в Кузбассе.

Он будет действовать на базе хозяйств «Ваганово», «Чебулинское», «Усть-Сертинское». Площадь угодий, на которых будут применены европейские технологии, составит 100 000 гектаров.

Открытие филиала позволит на систематической основе внедрять в деятельность сельскохозяйственных предприятий Кузбасса лучшие европейские практики точного земледелия и повышения урожайности культур при любых погодных условиях, — сообщает пресс-служба «Кузбасской медиагруппы».

Первое обучение для кузбасских сельхозпроизводителей немецкие эксперты проведут с 13 по 16 марта.