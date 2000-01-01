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Немцы научат кузбассовцев земледелию

Сегодня 09:19
266
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
chastnik.ru

Немецкая аграрная академия «ИрлБахер» открывает филиал в Кузбассе.

Он будет действовать на базе хозяйств «Ваганово», «Чебулинское», «Усть-Сертинское». Площадь угодий, на которых будут применены европейские технологии, составит 100 000 гектаров.

Открытие филиала позволит на систематической основе внедрять в деятельность сельскохозяйственных предприятий Кузбасса лучшие европейские практики точного земледелия и повышения урожайности культур при любых погодных условиях, — сообщает пресс-служба «Кузбасской медиагруппы».

Первое обучение для кузбасских сельхозпроизводителей немецкие эксперты проведут с 13 по 16 марта.

Комментарии 2
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Акрихин
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Теперь будет всё Европейское....................
Геномодифицированное!
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Дон Хенаро 38543
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ВГ, а где новости о "трезвой" пробежке....ну очень охото по Русину в комментах проехаться....запостите плиз)
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