Полицейские озвучили версию, где мог исчезнуть школьник.

Если их предположение подтвердится, ребёнок вряд ли жив. Десятилетний житель Ленинска-Кузнецкого ушёл на прогулку в воскресенье, 12 марта, около шести часов вечера. Родители, после безрезультатных самостоятельных поисков, обратились за помощью в полицию около 23:00, сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

В городе были незамедлительно организованы поисковые мероприятия. В них задействованы около 100 сотрудников полиции. В беседе с одним из друзей пропавшего мальчика выяснилось, что ребёнок мог провалиться под лёд на реке. Сейчас эта информация проверяется. В понедельник, 13 марта, к поисковым мероприятиям присоединятся водолазы, которые обследуют водоём.

Сотрудники полиции призывают родителей быть бдительными и контролировать, где и как дети проводят своё время. Не отпускайте несовершеннолетних на водоёмы, доведите до них основные правила безопасности! Потепление сильно сказывается на состоянии ледового покрова на реках и озёрах. Поэтому ни в коем случае нельзя выходить на лёд и играть вблизи водоёмов, предупреждают стражи порядка.