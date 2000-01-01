В Кемеровской области проводится проверка по факту смерти женщины и её маленькой дочки.

Предварительно установлено, что 38-летняя мама и 5-летняя дочь отравились угарным газом. Трагедия произошла 12 марта в одном из частных домов Киселёвске. Тело девочки обнаружила бабушка, которая пришла навестить дочь и внуков.

В доме также находились женщина и 13-летний мальчик. Они были без сознания. Родственница вызвала «скорую помощь».

Прибывшие медики констатировали смерть ребёнка, женщину и мальчика госпитализировали. В больнице в ходе реанимационных мероприятий 38-летняя женщина скончалась, — сообщает пресс-служба СУ СК по региону.

Следственно-оперативная группа установила, что в доме имелось печное отопление. Признаков пожара не обнаружено, но имелся запах угарного газа. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, причина смерти потерпевших.

Отмечается, что семья полная, благополучная, на профилактическом учёте не состояла.