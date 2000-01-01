Кемеровчан приглашают помочь в создании виртуального музея города к его 100-летнему юбилею.

Музей объединит историко-культурное наследие кемеровчан, музейных собраний, фондов архивов и библиотек, сообщает пресс-служба городской администрации.

В настоящее время организаторы собирают необходимые материалы. Сбор проводится по четырём направлениям:

«Историческая фотография» (фотография из семейного архива, изображающая историческое событие, произошедшее в Кемерове, место или личность, внёсшую существенный вклад в развитие города);

«Историческое повествование» (рассказ о событии, месте или личности, внёсшей вклад в развитие города);

«Историческая видеосъёмка» (видео из семейного архива об историческом событии, произошедшем в Кемерове, месте или личности, внёсшей вклад в развитие города);

«Семейная реликвия» (предмет, отражающий один из периодов развития города или имеющий отношение к историческому событию, месту или личности, внёсшей вклад в развитие города).

Материалы в печатном виде, на цифровых носителях можно направить в Центр творческих технологий на адрес электронной почты: ctt54a@mail.ru, либо доставить по адресу: Кемерово, ул. Рукавишникова, 15, кабинет 230. Они будут публиковаться на сайте управления культуры, спорта и молодёжной политики администрации города.

С положением о создании виртуальной экспозиции можно ознакомиться здесь.