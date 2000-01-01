Новосибирск Новокузнецк Кемерово Другой
#ГИДПОГОРОДУ
Погода не радует: новосибирцев ждёт пасмурная и прохладная неделя

Депутаты нашли замену материнскому капиталу

Сегодня 13:25
501
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
belive.ru

В Госдуме предлагают заменить маткапитал более гибкой системой поддержки семей.

Проект предусматривает выплату пособий до 15 тысяч рублей, предоставление земельных участков и вместительных автомобилей многодетным родителям. С такой инициативой выступили член комитета Госдумы по соцполитике Сергей Вострецов и глава Национального родительского комитета Ирина Волынец, пишет RT.

Авторы документа предлагают отменить маткапитал, а вместо него ежемесячно выплачивать деньги семьям, в которых воспитываются родные и приёмные дети до 18 лет. При этом за одного ребёнка планируется выплачивать 3 тысячи рублей, за двоих — 8 тысяч рублей, за троих — 15 тысяч рублей.

Если в семье четверо и больше детей (родных или усыновлённых), выплачивать пособие предлагается только за троих.

Семьям, в которых воспитываются пять или более детей, нужно дополнительно выделять земельный участок с подключёнными коммуникациями под строительство дома. А семьям, где семь или более детей, — ещё и автомобиль «Газель», считают авторы законопроекта.

По их словам, предложенную инициативу обсудят 23 марта на круглом столе в Госдуме. В нём примут участие представители Минфина и Минтруда, члены профильных комитетов Федерального собрания, представители общественности и родительского сообщества.

Напомним, ранее ВашГород.ру сообщал о предложении Минтруда продлить программу маткапитала до 2023 года.

Комментарии 4
Добавить комментарий
аватар
1Татьяна
3 2
Данный проект нельзя одобрить! Он неправильный, всё стараются ущемить многодетных семей. Вот пусть сами и рожают!
ответить
аватар
Ольга
4 1
Они найдут причину чтобы вообще не выплачивать эти выплаты.
ответить
аватар
Дон Хенаро 38556
0 0
Они найдут причину чтобы вообще не выплачивать эти выплаты.
Скорее на каждую из этих выплат придется собирать кучу бумажек) а принимать их будут по нечетным средам, четных месяцев и строго по полнолуниям....
ответить
аватар
1Татьяна
0 0
У меня в доме мадам 40-летняя родила третьего ребёнка, снимают квартиру и типо чтобы на мат капитал купить жильё. Но, ребёнка её сожитель не оформил на себя и они не регистрированы. Старшему ребёнку уже 19 лет, а среднему 10 лет. Мамашка с мужем бухают каждый день. Все трое детей от разных мужей. Ну и что это за общество рожают нам такие многодетные нюшки? Нормальные даже из-за этого мат кап не будут рожать, а для такого общества хорошая лазейка.
ответить
Добавить комментарий
Реклама от YouDo
Размещение рекламы
Для пресс-релизов
Вакансии
Правила использования материалов
Контактная информация
Система Orphus
2005-2017 – ВашГород.ру
18+
ВСЕ НОВОСТИ