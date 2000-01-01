В Госдуме предлагают заменить маткапитал более гибкой системой поддержки семей.

Проект предусматривает выплату пособий до 15 тысяч рублей, предоставление земельных участков и вместительных автомобилей многодетным родителям. С такой инициативой выступили член комитета Госдумы по соцполитике Сергей Вострецов и глава Национального родительского комитета Ирина Волынец, пишет RT.

Авторы документа предлагают отменить маткапитал, а вместо него ежемесячно выплачивать деньги семьям, в которых воспитываются родные и приёмные дети до 18 лет. При этом за одного ребёнка планируется выплачивать 3 тысячи рублей, за двоих — 8 тысяч рублей, за троих — 15 тысяч рублей.

Если в семье четверо и больше детей (родных или усыновлённых), выплачивать пособие предлагается только за троих.

Семьям, в которых воспитываются пять или более детей, нужно дополнительно выделять земельный участок с подключёнными коммуникациями под строительство дома. А семьям, где семь или более детей, — ещё и автомобиль «Газель», считают авторы законопроекта.

По их словам, предложенную инициативу обсудят 23 марта на круглом столе в Госдуме. В нём примут участие представители Минфина и Минтруда, члены профильных комитетов Федерального собрания, представители общественности и родительского сообщества.

Напомним, ранее ВашГород.ру сообщал о предложении Минтруда продлить программу маткапитала до 2023 года.