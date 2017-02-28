Сегодня, 18 марта, стукнуло три года, как был подписан договор о воссоединении Крымского полуострова с Россией.

Ажиотаж с «Крым наш» постепенно стих, и многие россияне уже успели побывать на новом российском курорте. А для тех, кто ещё там не был и сомневается, стоит ли оно того, редакция ВашГород.ру составила краткое описание Крыма от сибиряков.

Для этого мы опросили трёх жителей Сибири, побывавших в Крыму — новокузнечанина Михаила, жительницу Новосибирска Ксению и жительницу Барнаула Алёну. Все они побывали в Крыму в 2015—2016 году и рассказали, чем крымчане отличаются от сибиряков, как на полуострове с развлечениями, и чем порадует местная природа.

Люди

Однозначного мнения по поводу крымчан у наших собеседников не сложилось. Однако все сошлись на том, что большинство жителей полуострова более открытые и общительные, нежели сибиряки.

«Люди в Крыму есть, как и везде, разные. Злых мало по сравнению с Новокузнецком. Им, видимо, злиться незачем: море, солнце, вкусное вино — жизнь уже почти удалась. А так, как и в любом другом туристическом месте, есть так называемые „торгаши“, которые так и норовят втюхать тебе какую-нибудь экскурсию, ракушки или другие вещи. Все говорят на-русском. В Севастополе люди отличаются от всех остальных большим чувством патриотизма. Хотя ничего удивительного, там всё это время, даже когда Крым был украинским, весь город был завязан вокруг ВМФ России: российские части, военные институты и госпитали и так далее», — Михаил, Новокузнецк.

«Здесь запросто могут проигнорировать твою просьбу подсказать дорогу, а могут позвать в гости, только познакомившись с тобой. Одно скажу точно — меня, как жительницу Новосибирска, привыкшую к сибирякам с их флегматичным и немного замкнутым характером, пугал чересчур активный напор южан. Особенно это заметно в крымских автобусах, где люди могут запросто начать выяснять отношения, вступать в перепалки и даже угрожать. Расскажу два случая, которые, на мой взгляд, лучше всего описывают людей в Крыму. Мы с друзьями поехали из Ялты в Севастополь на пригородном автобусе. Купили билеты в кассе, также купили билеты на багаж, так как у нас были огромные чемоданы весом под 20 кг. Добрались до Севастополя, водитель открыл багажный отсек и сказал: «Не буду вытаскивать ваш багаж, доставайте сами, вы всё равно ничего не платили». Мы показали наши билеты на багаж, на что он нам ответил: «Ну мне-то вы не платили». Второй случай произошёл в Ялте. Мы только заселились в квартиру в таком небольшой квартале, где все друг друга знают. Через некоторое время к нам в дверь позвонили местные дети и спросили: «Это не вы потеряли деньги?». Оказывается, они нашли на улице 50 рублей, пришли к маме, а та сказала пойти и узнать у девушек-туристок, не наши ли это деньги. Вот такой контраст. И в этом весь Крым", — Ксения, Новосибирск.

Инфраструктура

В плане транспорта, развлечений и услуг, уверяют наши собеседники, Крым сильно отстаёт от России. Чего, впрочем, нельзя сказать о ценах полуострова — их сибиряки назвали запредельными и посоветовали по возможности торговаться. А Ксения не могла пройти мимо «наболевшей» темы аренды жилья и дала читателям дельный совет:

«Заклинаю всех будущих туристов не соглашаться на аренду домиков! В моём представлении домик— это отдельно стоящий брусчатый дом с туалетом, кухней и спальней. Ну, возможно, пол-домика. А вот в Крыму дом, который сдаётся в аренду — это такая бессмысленная и корявая пристройка из гипсокартона размерами с не самую большую кухню. Самое ужасное — это даже не теснота или отсутствие кухни, а то, что в такую каморку ночью заползают насекомые с улицы. Нам „повезло“, и мы оказались в таком домике на ночь, но заснуть так и не смогли, так как по стенам ползали огромные мокрицы. Утром мы переехали в квартиру».

В целом, Ксения советует туристам быть готовым к тому, что «в Крыму время остановилось», а Михаил уверяет, что «Крым отстаёт от Новокузнецка лет на 10−15, но непривередливым вполне понравится». Алёне в Крыму не хватило привычных банкоматов и супермаркетов, которые в крупных городах Сибири можно найти едва ли не на каждом углу.

«Также там очень мало круглосуточных магазинов и сетевых супермаркетов, в основном, это маленькие магазинчики, в которых высокое цены. Цены там, кстати, вообще на всё высокие, а зарплаты такие же, как в Алтайском крае, то есть, одни из самых низких в России. Очень мало крупных торговых центров. Но есть кинотеатры», — поделилась Алёна.

Культура

Если супермаркетами и торговыми центрами Крым не богат, то культурный отдых найдётся по вкусу каждому.

«Оба раза я приезжала в Крым на различные танцевальные и музыкальные фестивали. В это время (а это середина июля) Ялта заполняется молодыми людьми, здесь процветает ночная жизнь, все танцуют на улицах, гуляют до утра, веселятся и знакомятся. А в Севастополе, где проходил какой-то крупный музыкальный фестиваль, мы встретили на улице парочку знаменитостей. В общем, в Крыму есть чем заняться и как повеселиться», — Ксения.

«Очень много музеев, дворцов, и вообще культурных мест в Крыму. Я посетила замки в Ялте, также гуляла по Севастополю, очень красивый город. В Ялте я была в Ливадийском дворце, в нем очень много связанного с династией Романовых. Также мне понравился древний город Херсонес в Севастополе. Нам там показывали античный театр, то есть, показывали спектакль на месте, где был театр во времена до нашей эры», — Алёна.

«Если вы фанат экскурсий и любите узнавать что-то новое, исследовать памятники архитектуры, то вам точно стоит ехать в Крым. Здесь, в отличие от Краснодарского края, масса достопримечательностей, которые передают непередаваемую атмосферу: развалины античной Генуэзской крепости, гора Ай-Петри, шикарные дворцы, ботанические сады, водопады, древние монастыри и храмы. Особенно стоит отметить, Севастополь — в нём чуть ли ни каждый участок пропитан историей: развалины Херсонеса, где крестился князь Владимир, военный порт, мемориалы посвященные ВОВ», — Михаил.

Природа

В Крыму глазу сибиряка есть на чём остановиться — тут и вереницы гор, и море, и непривычная нам зелень, цветущая в каждом уголке полуострова.

«Первое, что меня поразило, это горные хребты, полуостров — это сплошные горы! Очень впечатляет! Первый раз в жизни увидела дороги „серпантин“, словно очутилась в компьютерной игре! Это очень красиво, но и одновременно страшновато ехать по такой дороге, очень резкие повороты, спуски и подъёмы», — Алёна.

«Природа разнообразна: внутри острова, в районе Симферополя, мне природа показалась скучной: степи и поля. А вот ближе к побережью начинаются горы и зелёные леса, сразу за которыми открывается потрясающий вид на синее море. В бухтах прямо к отдыхающим то и дело заплывают дельфины. Они как будто потешаются над купающимися. Подплывают настолько близко и незаметно, что некоторые отдыхающие сильно пугаются. В общем, о природе говорить смысла нет, её лучше увидеть!» — Михаил.

«Сказать, что в Крыму красиво — не сказать ничего. В какие-то моменты я ловила себя на мысли, что от открывавшихся видов у меня захватывает дух. Это не южные пейзажи Краснодара, Сочи или Геленджика, это что-то другое. Мне, если честно, Ялта и Херсонес напоминали своими пейзажами Грецию или Италию. Куда ни брось взгляд — кругом сочная зелень. И это меня особенно удивляло. Можно просто идти по улице и нарвать по пути персиков, инжира или даже винограда. Море тёплое и ярко-синее. В один из дней мы отправились на катере в открытое Чёрное море и на обратном пути увидели дельфинов. В буквальном смысле, они плескались на расстоянии вытянутой руки», — Ксения.

Под конец написания материала сложно оставаться объективной и советовать читателям подумать и повыбирать между несколькими курортами. В ушах уже стоит шум Чёрного моря, а кожа нежится под лучами южного солнца. Впрочем, выбор есть всегда, и для тех, кто хочет на время отпуска отдохнуть от России и повидать заграничных диковинок, всегда есть излюбленные россиянами бюджетные туры в Турцию и Таиланд.