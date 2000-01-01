Продолжаем квест от ВашГород.ру и Керхер центр Кристофер на Ермакова, 1.

Да, у новокузнечан есть возможность приобретать товары мирового бренда в фирменном магазине и при этом получать фирменный сервис, соответствующий высокому статусу Kärcher, а это гарантирует надлежащее качество обслуживания, в том числе гарантийное и послегарантийное, а также наличие большого ассортимента техники, аксессуаров и расходных материалов!

Компания «Керхер» постоянно проводит акции на различные виды профессиональной и бытовой техники по специальной цене. Это всегда большое количество товаров, и все они есть в Керхер центре на Ермакова, 1. Его главный принцип — быть ближе к клиентам, чтобы лучше понимать их потребности. Есть здесь и собственные приятные скидки — подробности узнавайте у продавцов!

Многолетний опыт работы в партнёрстве с немецким концерном, большой и постоянно пополняемый ассортимент запчастей и расходных материалов на новокузнецком складе и оперативная доставка отсутствующих запасных частей с других терминалов компании, позволяют специалистам Керхер Центра на Ермакова, 1, максимально оперативно и эффективно оказывать сервисные услуги. Здешние инженеры и техники регулярно проходят обучение и авторизацию как в главном представительстве компании, так и в самом концерне «Керхер». Всё это обеспечивает самое надёжное качество обслуживания и ремонта оборудования.

Кроме того, на Ермакова, 1, сформирован специальный фонд профессионального оборудования, чтобы демонстрировать его прямо там, где оно будет потом работать. Достаточно обратиться в Керхер Центр, и специалисты приедут к вам, чтобы, исходя из конкретных задач по чистке, уборке и мойке, подобрать для вас именно то, что эти задачи наиболее качественно и быстро решает и к тому же соответствует вашему бюджету.

Керхер Центр на Ермакова, 1, полностью отвечает за безопасность и высокую эффективность работы приобрётенной техники. А все представленные здесь модели продаются на тех же самых условиях, которые предлагает сама компания «Керхер».

Ещё одно серьёзное преимущество — гарантия 5 лет, которую Керхер Центр на Ермакова, 1, даёт на всю линейку бытовой техники. Это гарантия самого производителя, которая действует только, если покупка совершена в Керхер Центрах. Для сравнения: гарантийный срок на технику Керхер для дома и сада составляет 2 года. Но с 1 мая 2014 года — при покупке в Керхер Центре, а также в интернет-магазине компании «Кристофер» — гарантия на бытовую технику даётся на 60 месяцев. Это подтверждается официальным гарантийным талоном и дополнительными документами, которые вы получите в Керхер Центре на Ермакова, 1, вместе со своим кассовым чеком.

Исключением являются только таймеры для полива и аксессуары для дома и сада — гарантия на них даётся на 12 месяцев по кассовому чеку. Если гарантийного талона и дополнительных документов нет, срок гарантии на технику Керхер для дома и сада составляет 24 месяца с даты её производства и ввоза в страну.