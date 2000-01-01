«Владимир Маяковский» из Новокузнецка «засветился» в социальных сетях.

Страницы, посвящённые памятнику поэта, появились в твиттере, в инстаграме, а также в мессенджере телеграм.

Ну, здравствуй, народ! Буду рассказывать тебе, как я живу.

Жизнь нескучная моя — трамваи, люди, река, кинотеатр… Всё меняется, всё другое. Один я стою без ремонта. Но на днях обещали, что починят постамент мой.

Ну-с, посмотрим, — сообщил владелец аккаунтов.