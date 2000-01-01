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Памятник Маяковскому в Новокузнецке завёл аккаунты в соцсетях

Сегодня 14:18
497
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
http://picsview.ru

«Владимир Маяковский» из Новокузнецка «засветился» в социальных сетях.

Страницы, посвящённые памятнику поэта, появились в твиттере, в инстаграме, а также в мессенджере телеграм.

Ну, здравствуй, народ! Буду рассказывать тебе, как я живу.

Жизнь нескучная моя — трамваи, люди, река, кинотеатр… Всё меняется, всё другое. Один я стою без ремонта. Но на днях обещали, что починят постамент мой.

Ну-с, посмотрим, — сообщил владелец аккаунтов.

Напомним, ранее ВашГород рассказывал о предстоящем ремонте памятника Владимиру Маяковскому.

Комментарии 2
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Дон Хенаро 38580
1 0
Очень круто и креативно) Автор, пиши еще....)))Ждем свежих постов от памятника))))
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Бандьоравец
0 0
Под свист розги ,
Под поповское пение,
Рабом жила российская паства.
Это называется единение
Церкви и государства.
В. Маяковский
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