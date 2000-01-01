В нашей постоянной рубрике «Недвижимость» мы пробуем разобраться, что сейчас происходит на рынке недвижимости: куда движутся цены на квартиры, как изменились правила в работе оценщиков, пользуются ли спросом в Новокузнецке новостройки.

На эти другие вопросы ответил ведущий эксперт АН «Первая линия» Сергей Мельников.

«Движение идёт хорошее. Сделки идут, просмотры идут, никаких затяжных продаж квартир нет. Кредитная система достаточно оперативно работает, ну и ставки снижаются. Если раньше Сбербанк и ВТБ выдавали ипотеку под 12,25−12,75%, то сейчас ставки снизились, например, в Сбербанке до 11,9%. 8 из 10 сделок осуществляются с помощью ипотеки. Из этих восьми, грубо говоря, ещё три проходят с применением материнского капитала», — рассказал ВашГород.ру Сергей Мельников.

Что касается цен на жильё, то по сравнению с концом 2016 года они продолжают падать. По мнению эксперта, снижение цен на квартиры ещё не достигло дна. Когда ситуация изменится трудно сказать. Сейчас в Центральном районе можно приобрести однокомнатную квартиру в «хрущёвке» за 950 000 рублей. Двухкомнатную — от 1 миллиона 200 тысяч рублей. Трехкомнатную — от 1 миллиона 650 тысяч.

В 9-этажках и 10-этажках стоимость квадратного метра традиционно выше. Цены на двухкомнатные квартиры стандартной планировки начинаются от 1 миллиона 550 тысяч, трёхкомнатные от 1 миллиона 650 тысяч.

«У оценщиков есть такое правило, что оценивая квартиру при сопоставлении с аналогами, они обязаны отнимать ещё 10% от тех цен, которые представлены на рынке, подразумевается, что это торг. Раньше было, например, всего 5%. Когда цены идут вниз, продавцы хотят продать свои квартиры как можно дороже. Ведь брали они жильё по более высокой цене. Действует психологических порог. Однако когда реальный покупатель обращается к собственнику с определенной суммой, то продавцы зачастую сильно скидывают цену. Поэтому сейчас такой большой процент на торг и заложен у оценщиков», — пояснил Сергей Мельников.

Несмотря на стоимость квадратного метра в новостройках квартиры продаются также активно как и «вторичное» жильё. Как отмечает эксперт, в основном новое жильё выбирают молодые семьи.

Также существует тенденция, что новокузнечане в ущерб просторности жилья, стараются выбрать получше район города, где более развита инфраструктура

«Пусть квартира будет похуже, но зато ближе будут ТРЦ, магазины, престижные школы и другие инфраструктурные объекты», — отметил эксперт.

Кроме этого, продолжается миграция в Новокузнецк жителей соседних городов. Активно покупают в Новокузнецке недвижимость прокопчане, а также жители Осинников, Калтана и Киселёвска.