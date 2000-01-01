Перепады температур, снег, метели — такая погода ждёт кузбассовцев на предстоящей неделе.

Во вторник, 14 марта, днём ожидается −4…+1 градус Цельсия, местами по югу до +6. Юго-западный ветер будет дуть с порывами до 18 метров в секунду. В северных районах пройдёт небольшой снег. Синоптики прогнозируют изморозь, гололедицу.

В ночь на среду, 15 марта, похолодает до −5…−10, местами до -15 градусов. Днём столбик термометра поднимется до −5…−0 градусов. Ветер сменит направление на северо-западное и будет усиливаться до 15−20 метров в секунду. В регионе ожидаются небольшой, местами умеренный снег, метели.

В ночь на четверг, 16 марта, температура воздуха понизится до −13…−18, местами до -23 градусов. Днём воздух прогреется до 1…6 градусов со знаком «минус». Снег сохранится. Порывы западного ветра будут достигать 13 метров в секунду.

Ночью в пятницу, 17 марта, снова ожидаются морозы, местами до -22 градусов. Днём столбик термометра поднимется до 1…6 градусов ниже ноля.

В выходные синоптики обещают солнечную погоду без осадков и постепенное повышение температуры. В субботу, 18 марта, днём ожидается −1…−6, ночью минус 7… минус 12, при прояснениях до минус 17 градусов.

В воскресенье, 19 марта, днём температура повысится до отметок −3…+2 градуса. Осадков не предвидится. Ветер сменит направление на западное и будет от слабого до умеренного.