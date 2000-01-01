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Хабаровские живодёрки предстали перед судом

Сегодня 15:59
396
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
mydog.su

В Хабаровске начался судебный процесс по делу двух девушек, которые жестоко издевались и убивали бездомных животных.

Кроме обвиняемых Алины Орловой и Алёны Савченко, на скамье подсудимых оказался их приятель. Он помогал снимать на видео, как подруги расправляются с кошками и собаками.

Напомним, скандал разгорелся в октябре прошлого года после того, как интернет-пользователи нашли в одной из соцсетей чудовищные снимки. На них были запечатлены издевательства двух девушек над животными. Как позже установили следователи, жертвами хабаровчанок стали не менее 15 животных и птиц.

Помимо жестокого обращения, обвиняемым вменяется ещё целый ряд статей — разбой, оскорбление чувств верующих, возбуждение ненависти либо вражды, сообщают «Вести.ру».

Основанием для дел, напомним, стало видео с танцами у храма и ролик с участием мужчины, унижающий его достоинство по признакам принадлежности к социальной групп.

Обвинение будет просить для фигурантов наказание в виде реального лишения свободы. Все трое содержатся под стражей. Свою вину девушки признали полностью и раскаялись.

Комментарии 3
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elka nsk
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Раскаялись???? Вот уж не думаю. Раскаянием там и не пахнет
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Ну да, раскаялись. Так мы и поверили. Человеческий суд не сможет наказать так строго, как они этого заслуживают. Надеюсь на суд Божий!
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До сих пор эти малыши, с которыми они так зверски расправились, перед глазами! Не будет вам прощения! Надеюсь, в тюрьме вы хлебнёте горя сполна! Нелюди!
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