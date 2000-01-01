В Хабаровске начался судебный процесс по делу двух девушек, которые жестоко издевались и убивали бездомных животных.

Кроме обвиняемых Алины Орловой и Алёны Савченко, на скамье подсудимых оказался их приятель. Он помогал снимать на видео, как подруги расправляются с кошками и собаками.

Напомним, скандал разгорелся в октябре прошлого года после того, как интернет-пользователи нашли в одной из соцсетей чудовищные снимки. На них были запечатлены издевательства двух девушек над животными. Как позже установили следователи, жертвами хабаровчанок стали не менее 15 животных и птиц.

Помимо жестокого обращения, обвиняемым вменяется ещё целый ряд статей — разбой, оскорбление чувств верующих, возбуждение ненависти либо вражды, сообщают «Вести.ру».

Основанием для дел, напомним, стало видео с танцами у храма и ролик с участием мужчины, унижающий его достоинство по признакам принадлежности к социальной групп.

Обвинение будет просить для фигурантов наказание в виде реального лишения свободы. Все трое содержатся под стражей. Свою вину девушки признали полностью и раскаялись.