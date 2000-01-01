Диана Шурыгина стала героиней музыкального клипа «Нецветные розы».

Его создатель — популярный видеоблогер Enjoykin, известный музыкальными переделками интернет-роликов. Автор смонтировал новый клип из кадров передачи «Пусть говорят» с участием Дианы Шурыгиной. В качестве музыкальной основы он взял мелодию песни «Мурка» и наложил на неё некоторые из высказываний девушки.

Видеоролик был опубликован в Сети 12 марта. К настоящему моменту он получил более 740 тысяч просмотров.

Отметим, история 17-летней Дианы Шурыгиной вызвала большой общественный резонанс после первого выпуска программы «Пусть говорят». Девушка рассказала об изнасиловании на вечеринке. Суд доказал вину 21-летнего молодого человека. Он получил три года лишения свободы в колонии строго режима (первоначально суд назначил ему 8 лет лишения свободы).

Между тем, часть общественности встала на сторону осуждённого, придерживаясь мнения, что Диана сама была согласна на интимную близость.