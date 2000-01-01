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Из Дианы Шурыгиной сделали певицу

Сегодня 19:00
416
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
vk.com

Диана Шурыгина стала героиней музыкального клипа «Нецветные розы».

Его создатель — популярный видеоблогер Enjoykin, известный музыкальными переделками интернет-роликов. Автор смонтировал новый клип из кадров передачи «Пусть говорят» с участием Дианы Шурыгиной. В качестве музыкальной основы он взял мелодию песни «Мурка» и наложил на неё некоторые из высказываний девушки.

Видеоролик был опубликован в Сети 12 марта. К настоящему моменту он получил более 740 тысяч просмотров.

Отметим, история 17-летней Дианы Шурыгиной вызвала большой общественный резонанс после первого выпуска программы «Пусть говорят». Девушка рассказала об изнасиловании на вечеринке. Суд доказал вину 21-летнего молодого человека. Он получил три года лишения свободы в колонии строго режима (первоначально суд назначил ему 8 лет лишения свободы).

Между тем, часть общественности встала на сторону осуждённого, придерживаясь мнения, что Диана сама была согласна на интимную близость.

Комментарии 2
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13
2 0
(псевдо)Изнасилование™ - как новый способ получения славы и клепания говнопевиц и говноблогеров.
А ведь раньше непосвящённые своим талантом зарабатывали, глупыши.
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маразм крепчает
0 0

Вот так, из гуано, делают "суперзвёзд"!
Кто бы видел, как она радовалась, и не скрывает этого, что её "изнасиловали" и она попала под раскрутку.
И в Англии, и в США над нашими "звёздами" даже не смеются, их игнорируют, а нас за такие поклонения перед гуаном, просто презирают!
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