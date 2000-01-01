Новосибирск Новокузнецк Кемерово Другой
#ГИДПОГОРОДУ
Погода не радует: новосибирцев ждёт пасмурная и прохладная неделя

В Кузбассе найден пропавший 10-летний ребёнок

Сегодня 16:48
513
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
nashesilino.r

В Кемеровской области завершились поиски 10-летнего школьника, без вести пропавшего 12 марта.

Мальчик утонул. Водолазы подняли его тело из реки Иня в понедельник, 13 марта, около 15:30 по местному времени. Видимых признаков насильственной смерти на теле ребёнка не обнаружено, сообщает пресс-служба СУ СК по региону.

Напомним, 10-летний житель Ленинска-Кузнецкого ушёл на прогулку около шести часов вечера в воскресенье, 12 марта. Родители забили тревогу, когда сын не вернулся домой.

Как уточняет Следком, ребёнок гулял с другом. Дети подошли к реке, мальчик встал на лёд и провалился. Его приятель позвал на помощь взрослых, те сообщили о ЧП в правоохранительные органы.

В городе были организованы поисковые мероприятия с привлечением водолазов.

По предварительной информации, смерть ребёнка наступила от асфиксии при утоплении. Точную причину установит судмедэкспертиза.

Отмечается, что мальчик воспитывался в благополучной семье.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Комментарии 1
Добавить комментарий
аватар
Юлия
5 0
Как это больно и страшно, когда гибнут дети.... Мягких облаков мальчику и сил его родителям.... До слез...
ответить
Добавить комментарий
Реклама от YouDo
Размещение рекламы
Для пресс-релизов
Вакансии
Правила использования материалов
Контактная информация
Система Orphus
2005-2017 – ВашГород.ру
18+
ВСЕ НОВОСТИ