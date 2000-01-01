Крымские коттеджи подешевели на 2,2% за прошедший год. А вот жильё в Краснодарском крае, наоборот подорожало на 2,6%.

Как сообщает РБК, средняя стоимость частного дома в Крыму составляет 10 миллионов рублей. В Краснодарском крае эта цифра достигла 8,8 миллиона рублей.

Керчь оказалась самым дешёвым городом Крыма. Дома продают в среднем за 5,1 миллиона рублей. Дороже всего покупка коттеджа обойдётся в пригороде Ялты, в Гурзуфе (там где находится «Артек»). Средняя стоимость дома равна 17 миллионам рублей.

Издание отмечает, что причинами удешевления стали неоднозначный политический статус региона, правовая неопределенность крымских объектов, сложности с оформлением собственности и неудовлетворительное состояние инфраструктуры.

В Краснодарском крае самые дорогие дома находятся в Сочи. В столице Олимпийских игр 2014 в среднем стоимость коттеджа равна 14 миллионам рублей. Дешевле всего жильё в Туапсе.