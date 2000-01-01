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Налетай, подешевело: сколько стоит жильё на российских курортах

Сегодня 17:30
629
Автор:
Михаил Шестаков
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
РБК, mebel-go.ru

Крымские коттеджи подешевели на 2,2% за прошедший год. А вот жильё в Краснодарском крае, наоборот подорожало на 2,6%.

Как сообщает РБК, средняя стоимость частного дома в Крыму составляет 10 миллионов рублей. В Краснодарском крае эта цифра достигла 8,8 миллиона рублей.

Керчь оказалась самым дешёвым городом Крыма. Дома продают в среднем за 5,1 миллиона рублей. Дороже всего покупка коттеджа обойдётся в пригороде Ялты, в Гурзуфе (там где находится «Артек»). Средняя стоимость дома равна 17 миллионам рублей.

Издание отмечает, что причинами удешевления стали неоднозначный политический статус региона, правовая неопределенность крымских объектов, сложности с оформлением собственности и неудовлетворительное состояние инфраструктуры.

В Краснодарском крае самые дорогие дома находятся в Сочи. В столице Олимпийских игр 2014 в среднем стоимость коттеджа равна 14 миллионам рублей. Дешевле всего жильё в Туапсе.

Комментарии 3
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Т
4 0
В столице Олимпийских игр 2014 в среднем стоимость коттеджа равна 14 миллионам рублей.
................................................
Домик димы принимал участие в измерении средней температуры по больнице?
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Дали
8 0
В столице Олимпийских игр 2014 в среднем стоимость коттеджа равна 14 миллионам рублей.
................................................
Домик димы принимал участие в измерении средней температуры по больнице?
Думаю, если бы домик Димы принял бы тут участие, то средняя стоимость бы возросла бы раз в 10 не меньше. 5 миллиардов - это ж стоимость среднего по размерам поселка из элитных коттеджей. Хотя тот что в Сочах у Димы стоит явно дороже чем 5 миллиардов. Там стройматериалы явно на вертолете возили, думаю что его домик может быть вообще самым дорогим в мире.
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