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Синоптики: погода в Кузбассе будет неустойчивой

В Новокузнецке в многоквартирном доме обрушился балкон

Сегодня 07:00
749
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
vk.com

Ещё один дом в Новокузнецке разваливается по частям, рассказывают жители города.

В доме № 52 на улице Кирпичной в Орджоникидзевском районе рухнул балкон. ЧП произошло днём 6 марта, сообщила ВашГород.ру читательница.

По её словам, в доме проживают старики и многодетные мамы. По поводу обвалившегося балкона никто из них не обращался ни в управляющую компанию, ни в администрацию города.

Между тем, отмечает читательница, мэрия Новокузнецка в курсе плачевного состояния здания. Со слов девушки, в УК «Дом-Сервис» пояснили, что оно было признано аварийным ещё в 1996 году. Изношенность дома составляет 60−70 процентов. Дом был поставлен в очередь на снос, но воз и ныне там.

Может, власти города обратят внимание на этот дом и примут решение о расселении жильцов, пока не случилась беда, — беспокоится горожанка.

Редакция ВашГород.ру несколько дней назад сделала запрос в администрацию Новокузнецка с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответа пока не последовало.

Напомним, накануне мы рассказывали о разрушающемся доме на улице Обнорского, 11.

Комментарии 3
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Венz
4 0
Там же написано, что в этом доме проживают старики да многодетные мамы.
Вот если бы в нём проживали руководящие работники мэрии или депутаты, хотя бы местного разлива...
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цййцуйу
0 0
а чо подпорки не поставили?
tulasmi . ru / content/uploads/2013/06/20130620-balkon. jpg
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Читатель
1 0
Типичная картина разрухи во многих городах Страны. По нашему Кузбассу особенно. Только вот непонятки, за что с нас совершают поборы рэкитские, ежегодно повышают цены за коммуналку,узаконенные властью? Ничего же по настоящему не делается по домам. Администрации городов во главе с мэрами выдают в подвязке с БТИ, Инспекцией износ домов пригодными для жилья. Когда дома постройки 40-50годов уже по износу свыше 90%, во многих таких домах и 60 годов не было ни одного капитального ремонта. А косметические ремонты производят по распилу с завышенными расценками денежных накоплений МКД. Кругом одно враньё и воровство. Вот и надо в такой дом заселить всех дармоедов с администрации где рушатся балконы, холодные подъезды, дырявые крыши, рассыпаются фундаменты, обшарпанные подъезды,промерзающие стены.
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