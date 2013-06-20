Ещё один дом в Новокузнецке разваливается по частям, рассказывают жители города.

В доме № 52 на улице Кирпичной в Орджоникидзевском районе рухнул балкон. ЧП произошло днём 6 марта, сообщила ВашГород.ру читательница.

По её словам, в доме проживают старики и многодетные мамы. По поводу обвалившегося балкона никто из них не обращался ни в управляющую компанию, ни в администрацию города.

Между тем, отмечает читательница, мэрия Новокузнецка в курсе плачевного состояния здания. Со слов девушки, в УК «Дом-Сервис» пояснили, что оно было признано аварийным ещё в 1996 году. Изношенность дома составляет 60−70 процентов. Дом был поставлен в очередь на снос, но воз и ныне там.

Может, власти города обратят внимание на этот дом и примут решение о расселении жильцов, пока не случилась беда, — беспокоится горожанка.

Редакция ВашГород.ру несколько дней назад сделала запрос в администрацию Новокузнецка с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответа пока не последовало.

Напомним, накануне мы рассказывали о разрушающемся доме на улице Обнорского, 11.