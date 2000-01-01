Новокузнечан приглашают на масштабное свадебное мероприятие.

В городе пройдет экспо-конференция «Свадьба-2017». Ведущие организаторы расскажут будущим молодожёнам, как подготовиться к свадьбе, на что обратить внимание, как сэкономить время и средства.

Посетить экспо-конференцию могут все желающие — вход бесплатный. Гостей ждут выступления ведущих, стилистов, визажистов, организаторов торжеств и других спикеров, шоу-программа, фуршет, выставка свадебных аксессуаров.

Мероприятие состоится 16 марта в ресторане-караоке «Шаляпин» (ЦУМ, улица Орджоникидзе, 35). Начало в 19:00.

Уточнить подробности можно по телефону: (8−3843)-600−032