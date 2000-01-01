Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов предложил распространить программу расселения московских хрущёвок на все регионы России.

Как сообщает «Российская газета», программу необходимо распространить и на другие регионы, иначе социальный разрыв между москвичами и жителями российских регионов только усугубится.

«Во многих регионах до сих пор не решена проблема аварийного жилья, люди ютятся в таких бараках, в сравнении с которыми хрущевки кажутся дворцами. Но нельзя возводить дворцы в отдельно взятом городе, на остальной территории оставляя хижины. Если государство берется за такую программу в Москве, необходимо исполнять аналогичные обязательства и перед жителями других регионов», — заявил депутат.

Отметим, 21 февраля президент РФ Владимир Путин поручил мэру Москвы Сергею Собянину снести все хрущёвки в столице, а на их месте построить новые дома.

По планам властей, после завершения в 2018 году программы сноса жилья первого периода индустриального домостроения, в которую вошло 1722 дома площадью 6,3 миллиона кв. м, город приступит к полной ликвидации пятиэтажного жилфонда. Новая программа затронет около 8 тыс. домов, в которых проживает 1,6 миллиона москвичей.