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После Москвы хрущёвки намерены снести по всей России

Сегодня 07:30
474
Автор:
Михаил Шестаков
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
http://god-2016.com

Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов предложил распространить программу расселения московских хрущёвок на все регионы России.

Как сообщает «Российская газета», программу необходимо распространить и на другие регионы, иначе социальный разрыв между москвичами и жителями российских регионов только усугубится.

«Во многих регионах до сих пор не решена проблема аварийного жилья, люди ютятся в таких бараках, в сравнении с которыми хрущевки кажутся дворцами. Но нельзя возводить дворцы в отдельно взятом городе, на остальной территории оставляя хижины. Если государство берется за такую программу в Москве, необходимо исполнять аналогичные обязательства и перед жителями других регионов», — заявил депутат.

Отметим, 21 февраля президент РФ Владимир Путин поручил мэру Москвы Сергею Собянину снести все хрущёвки в столице, а на их месте построить новые дома.

По планам властей, после завершения в 2018 году программы сноса жилья первого периода индустриального домостроения, в которую вошло 1722 дома площадью 6,3 миллиона кв. м, город приступит к полной ликвидации пятиэтажного жилфонда. Новая программа затронет около 8 тыс. домов, в которых проживает 1,6 миллиона москвичей.

Комментарии 3
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Венz
6 0
Ишь как Путин заботится о Москве!
Вся Россия на неё пашет! Указание он дал Собянину...
А за чей счёт помидоры?! Почему не начать с Сибири или Дальнего востока, или крайнего Севера? У нас это хозяйство в гораздо более плачевном состоянии.
Думаю от того, что наши крики там не слышны, далеко живём, а вот то что москвичи орут, то и в кремле и совете федераций с думой хорошо слыхать.
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ветеран труда, пенсионер
3 0
Ещё один заботливый слуга народа решил проявить себя. А до этого,что ни у кого не доходило о проблеме с жильём и особенно для молодых семей. Нам то уже осталось мало,а им надо хоть пожить в комфорте и радости.Главное,чтоб Москали проживали в достатке и счастливо. А остальные пусть существуют ещё в бараках, трущобах. Конечно своя рубаха ближе к телу. По чаще надо нашим дармоедам депутатам ездить по своим регионам и общаться с народом , а не в кабинетах с чиновниками всех рангов, которые кроме своего благополучия, кармана, дальше своего кабинета истинную картину жизни народа не видят. У них всё хорошо и с жильём, и с зарплатой, и с их чадами, и с отдыхом.
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Алексей
0 0
Ещё один заботливый слуга народа решил проявить себя. А до этого,что ни у кого не доходило о проблеме с жильём и особенно для молодых семей. Нам то уже осталось мало,а им надо хоть пожить в комфорте и радости.Главное,чтоб Москали проживали в достатке и счастливо. А остальные пусть существуют ещё в бараках, трущобах. Конечно своя рубаха ближе к телу. По чаще надо нашим дармоедам депутатам ездить по своим регионам и общаться с народом , а не в кабинетах с чиновниками всех рангов, которые кроме своего благополучия, кармана, дальше своего кабинета истинную картину жизни народа не видят. У них всё хорошо и с жильём, и с зарплатой, и с их чадами, и с отдыхом.
Всё это бла-бла-бла! Денег нет в регионах на квартиры ветеранам и сиротам! Большинство городов в кредитах, те что потом будет погашать федеральный бюджет!
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