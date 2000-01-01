Парк развлечений «Мегалэнд» откроется в ТРЦ «Планета».

Он расположится на месте нынешнего детского центра Fancy Fox, который закроется закроется 3 апреля 2017 года.

«Мегалэнд» распахнёт свои двери в июне этого года, сообщает SU. В нём будет представлен целый комплекс активностей: верёвочный экстрим-парк, батутная арена, самый большой лабиринт в городе и более 60 игровых автоматов.

За малышами от 2 лет присмотрят профессиональные гувернёры.

Также к услугам гостей — пиццерия.

«Мегалэнд» будет открыт каждый день без выходных и перерывов. Вход бесплатный. Постоянным посетителям парка предложат бонусные программы и разнообразные акции.