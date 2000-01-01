Менее половины земельных участков в России имеют официально установленные границы.

По данным Росреестра, в государственный кадастр недвижимости внесены сведения о 57,8 миллиона земельных участков. По состоянию на 1 июля 2016 года только у 48,9% этих участков установлены границы.

В ведомстве сообщают, что определение границ участка сведет к минимуму земельные споры и позволит адекватно начислять налог на имущество. Чтобы уточнить местоположение границ своих объектов недвижимости, владельцам участков нужно обратиться к кадастровому инженеру за подготовкой межевого плана и предоставить его в филиал кадастровой палаты.

Отмечается, что за 2016 год в целом по Российской Федерации количество земельных участков с установленными границами выросло на 6,3%.