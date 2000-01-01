Агентство по ипотечному жилищному кредитованию снизило ставки до минимального уровня за всю историю ипотеки в России.

Теперь минимальная ставка на этапе стройки составляет 10,25% годовых. А для некоторых категорий граждан ставка снижена на 0,25%. Отмечается, что ипотечный кредит АИЖК можно оформить через партнеров агентства более чем в 60 регионах страны.

Последний раз АИЖК снижало ставки по всем ипотечным продуктам на 0,5% 27 февраля 2017 года.

Напомним, 20 февраля Сбербанк снизил базовую ипотечную ставку на 1,1%. Таким образом, кредитные продукты Сбербанка на прямую покупку недвижимости будут стоить 10,9% годовых, а покупка жилья на вторичном рынке — 10,75−12,25% годовых.