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АИЖК снизило ставки по ипотеке до исторического минимума

Сегодня 09:50
1219
Автор:
Михаил Шестаков
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
estimatica.info

Агентство по ипотечному жилищному кредитованию снизило ставки до минимального уровня за всю историю ипотеки в России.

Теперь минимальная ставка на этапе стройки составляет 10,25% годовых. А для некоторых категорий граждан ставка снижена на 0,25%. Отмечается, что ипотечный кредит АИЖК можно оформить через партнеров агентства более чем в 60 регионах страны.

Последний раз АИЖК снижало ставки по всем ипотечным продуктам на 0,5% 27 февраля 2017 года.

Напомним, 20 февраля Сбербанк снизил базовую ипотечную ставку на 1,1%. Таким образом, кредитные продукты Сбербанка на прямую покупку недвижимости будут стоить 10,9% годовых, а покупка жилья на вторичном рынке — 10,75−12,25% годовых.

Комментарии 3
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y
6 0
Президент сказал 9,8 остальное от тли.
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жека
4 0
Президент сказал 9,8 остальное от тли.
президент, вообще, много чего говорит, но кругом враги им поставленные и его указов не выполняют)))
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2+4
1 4
забыли сделать маааааленькое уточнение - за всю историю ипотеки в РАШКЕ. в мировой практике ставки по ипотеке намного ниже и гуманней, чем в воровской эрафии, где уже 17 лет заправляет группировка жуликов и воров.
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