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Российскую участницу «Евровидения-2017» хотят наказать на Украине

Сегодня 09:58
1208
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
s14.stc.all.kpcdn.net

Конкурсантку «Евровидения-2017» из России Юлия Самойлову нужно привлечь к ответственности за её визит в Крым.

Об этом на своей странице в фейсбуке написал депутат Верховной Рады Украины Антон Геращенко.

У меня нет сомнений, что вопрос подбора кандидатуры от РФ на Евровидение был под жёстким контролем Кремля. И там не могли не знать, что Юлия Самойлова была на гастролях в оккупированном Крыму, а значит нарушала законодательство Украины, — сообщил парламентарий.

По его мнению, певица нарушила законодательство Украины.

При этом, отметил Антон Геращенко, въезд на Украину российской участнице не запрещён. Но на её примере депутат предлагает публично показать, что Украина не собирается «оставлять безнаказанным факты нарушения государственной границы Украины».

Напомним, имя российской участницы «Евровидения-2017» стало известно накануне, 13 марта.

Комментарии 12
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Я
14 2
Не понимаю - зачем этой девушке все это надо.Последнее здоровье угробить?
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Дон Хенаро 38639
12 1
Дешевый популизм депутата Геращенко. К сожалению идиотов во власти хватает везде...Искусство должно быть вне политики...хотя конечно Евровидение искусством можно назвать с огромной натяжкой) Но тем не менее...
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y
4 0
Дон Хенаро:
Дешевый популизм депутата Геращенко. К сожалению идиотов во власти хватает везде...Искусство должно быть вне политики...хотя конечно Евровидение искусством можно назвать с огромной натяжкой) Но тем не менее...
Ну щемеровскую область же возглавляет не дееспособный, так что вполне нормальная закономерноси
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1Татьяна
2 0
Из депутатов Кем области выгнать всех инвалидов-колясочников! Например Шмакову, бесчеловечный депутат!
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Владимир Васильев
2 2
Вообще, участие в Евровидении - это унижение национального достоинства. Поют, в основном, только на английском.
Вся наша отвратительная шоу попса не имеет ни малейшего чувства патриотизма, готова продаться любому врагу. Вспомните "Глосуй, а то поиграешь! в 96г. "Голосуй сердцем", то есть без ума. Почти вся попса бесстыдно за бабки плясала, пропагандировала главного предателя Родины, клятвопреступника, разрушителя страны, грабителя России выродка Ельцина!
В Киселевске знаменитый артист-сатирик Евдокимов давал интервью журналистом о том, как он отказался выступать в пропаганде предателя родины Ельцина, так сразу ему запретили выступать на ТВ, многие концерты были отменены. Но таких было единицы.
Большинство артистов вместе с Пугшачевой, у которой нет ни одной патриотической песни, куплены коттеджи в Прибалтике, русофобских республиках. Артисты не отказались выступать в Юрмале в знак солидарности, когда нескольких русских артистов не допустили до конкурса. То есть большинство политических проституток вызывает отвращение, они готовы продать Родину, своих коллег, честь и совесть.
Участие в бандеровской стране - это признать её власть, её право осуществлять геноцид русского народа Новороссии.
Казалось бы это очевидные истины! Но путинская либеральная пропаганда разложения национального достоинства человека, ненависть ко всему русскому наследию, ежедневная промывание мозгов путинской ложью сдвинула умы граждан России в сторону гиблой западной толерантности, снижению национального самосознания русского народа!
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Струков Александр
2 0
А у Самойловой-то, всё с головой в порядке? Неужто не знает ситуацию в Украине? Или думает, что безвластие и торжество бандеровско-фашистских формирований в этой стране, это фейк?
Странно, что окружающие Самойлову люди, не смогли отговорить её от авантюры.
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Дон Хенаро 38639
3 0
Вообще, участие в Евровидении - это унижение национального достоинства. Поют, в основном, только на английском.
Вся наша отвратительная шоу попса не имеет ни малейшего чувства патриотизма, готова продаться любому врагу. Вспомните "Глосуй, а то поиграешь! в 96г. "Голосуй сердцем", то есть без ума. Почти вся попса бесстыдно за бабки плясала, пропагандировала главного предателя Родины, клятвопреступника, разрушителя страны, грабителя России выродка Ельцина!
В Киселевске знаменитый артист-сатирик Евдокимов давал интервью журналистом о том, как он отказался выступать в пропаганде предателя родины Ельцина, так сразу ему запретили выступать на ТВ, многие концерты были отменены. Но таких было единицы.
Большинство артистов вместе с Пугшачевой, у которой нет ни одной патриотической песни, куплены коттеджи в Прибалтике, русофобских республиках. Артисты не отказались выступать в Юрмале в знак солидарности, когда нескольких русских артистов не допустили до конкурса. То есть большинство политических проституток вызывает отвращение, они готовы продать Родину, своих коллег, честь и совесть.
Участие в бандеровской стране - это признать её власть, её право осуществлять геноцид русского народа Новороссии.
Казалось бы это очевидные истины! Но путинская либеральная пропаганда разложения национального достоинства человека, ненависть ко всему русскому наследию, ежедневная промывание мозгов путинской ложью сдвинула умы граждан России в сторону гиблой западной толерантности, снижению национального самосознания русского народа!
Да вы больны на голову...идите лечится...
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petr
2 0
А у Самойловой-то, всё с головой в порядке? Неужто не знает ситуацию в Украине? Или думает, что безвластие и торжество бандеровско-фашистских формирований в этой стране, это фейк?
Странно, что окружающие Самойлову люди, не смогли отговорить её от авантюры.
так специально ее и посылают
понятно,Что наших там примут негативно,а тут и та сторона будет в растерянности-вроде как инвалид... и если чего картинку можно показать-посмотрите, ничего святого, инвалида освистали


отвечая на Ваш вопрос. да в большинстве своем (В духе распятого мальчика) это фейк
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Митрич
0 0
Вообще, участие в Евровидении - это унижение национального достоинства. Поют, в основном, только на английском.
Вся наша отвратительная шоу попса не имеет ни малейшего чувства патриотизма, готова продаться любому врагу. Вспомните "Глосуй, а то поиграешь! в 96г. "Голосуй сердцем", то есть без ума. Почти вся попса бесстыдно за бабки плясала, пропагандировала главного предателя Родины, клятвопреступника, разрушителя страны, грабителя России выродка Ельцина!
В Киселевске знаменитый артист-сатирик Евдокимов давал интервью журналистом о том, как он отказался выступать в пропаганде предателя родины Ельцина, так сразу ему запретили выступать на ТВ, многие концерты были отменены. Но таких было единицы.
Большинство артистов вместе с Пугшачевой, у которой нет ни одной патриотической песни, куплены коттеджи в Прибалтике, русофобских республиках. Артисты не отказались выступать в Юрмале в знак солидарности, когда нескольких русских артистов не допустили до конкурса. То есть большинство политических проституток вызывает отвращение, они готовы продать Родину, своих коллег, честь и совесть.
Участие в бандеровской стране - это признать её власть, её право осуществлять геноцид русского народа Новороссии.
Казалось бы это очевидные истины! Но путинская либеральная пропаганда разложения национального достоинства человека, ненависть ко всему русскому наследию, ежедневная промывание мозгов путинской ложью сдвинула умы граждан России в сторону гиблой западной толерантности, снижению национального самосознания русского народа!
В кои-то веки согласен с Васильевым, хотя вся его "патетика" типа "предатели, "выродки", мягко говоря, вызывает тревогу в его адекватности... :-)))
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*
0 0
так специально ее и посылают
понятно,Что наших там примут негативно,а тут и та сторона будет в растерянности-вроде как инвалид... и если чего картинку можно показать-посмотрите, ничего святого, инвалида освистали


отвечая на Ваш вопрос. да в большинстве своем (В духе распятого мальчика) это фейк
Да вы что?! Как вы такое можете говорить? Кто мог выгнать такого святого человека как Януковича с его поста? Конечно изверги-бандеровцы! Даёшь Януковича губернатором кемеровской области после ухода Тулеева! Украинцы отказались от такого хозяйственника, а мы примем с распростертыми объятиями. Вот при нем заживем! А хохлы что хохлы? Да дураки они своего счастья не понимают ))) кто за Януковича ставим плюс, кто против-минус ))
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Просто так
0 0
Вообще, участие в Евровидении - это унижение национального достоинства. Поют, в основном, только на английском.
Вся наша отвратительная шоу попса не имеет ни малейшего чувства патриотизма, готова продаться любому врагу. Вспомните "Глосуй, а то поиграешь! в 96г. "Голосуй сердцем", то есть без ума. Почти вся попса бесстыдно за бабки плясала, пропагандировала главного предателя Родины, клятвопреступника, разрушителя страны, грабителя России выродка Ельцина!
В Киселевске знаменитый артист-сатирик Евдокимов давал интервью журналистом о том, как он отказался выступать в пропаганде предателя родины Ельцина, так сразу ему запретили выступать на ТВ, многие концерты были отменены. Но таких было единицы.
Большинство артистов вместе с Пугшачевой, у которой нет ни одной патриотической песни, куплены коттеджи в Прибалтике, русофобских республиках. Артисты не отказались выступать в Юрмале в знак солидарности, когда нескольких русских артистов не допустили до конкурса. То есть большинство политических проституток вызывает отвращение, они готовы продать Родину, своих коллег, честь и совесть.
Участие в бандеровской стране - это признать её власть, её право осуществлять геноцид русского народа Новороссии.
Казалось бы это очевидные истины! Но путинская либеральная пропаганда разложения национального достоинства человека, ненависть ко всему русскому наследию, ежедневная промывание мозгов путинской ложью сдвинула умы граждан России в сторону гиблой западной толерантности, снижению национального самосознания русского народа!
Сказаны вслух все мои мысли)
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lex
1 0
Вообще, участие в Евровидении - это унижение национального достоинства. Поют, в основном, только на английском.
Вся наша отвратительная шоу попса не имеет ни малейшего чувства патриотизма, готова продаться любому врагу. Вспомните "Глосуй, а то поиграешь! в 96г. "Голосуй сердцем", то есть без ума. Почти вся попса бесстыдно за бабки плясала, пропагандировала главного предателя Родины, клятвопреступника, разрушителя страны, грабителя России выродка Ельцина!
В Киселевске знаменитый артист-сатирик Евдокимов давал интервью журналистом о том, как он отказался выступать в пропаганде предателя родины Ельцина, так сразу ему запретили выступать на ТВ, многие концерты были отменены. Но таких было единицы.
Большинство артистов вместе с Пугшачевой, у которой нет ни одной патриотической песни, куплены коттеджи в Прибалтике, русофобских республиках. Артисты не отказались выступать в Юрмале в знак солидарности, когда нескольких русских артистов не допустили до конкурса. То есть большинство политических проституток вызывает отвращение, они готовы продать Родину, своих коллег, честь и совесть.
Участие в бандеровской стране - это признать её власть, её право осуществлять геноцид русского народа Новороссии.
Казалось бы это очевидные истины! Но путинская либеральная пропаганда разложения национального достоинства человека, ненависть ко всему русскому наследию, ежедневная промывание мозгов путинской ложью сдвинула умы граждан России в сторону гиблой западной толерантности, снижению национального самосознания русского народа!
Какие патриотические песни? Вы о чём? "Патриотизм -последнее прибежище негодяя!" И Джонсон прав! Наши "патриоты "разворовавшие страну, обучая чад своих за бугром, на словах ну очччень любят Россию...
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