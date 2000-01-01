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Очереди в юстиции Новокузнецка: кто виноват

Сегодня 11:00
735
Автор:
Михаил Шестаков
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
mosday.ru

С января месяца Росреестр объединил две базы: Государственный кадастр недвижимости и Единый государственный реестр прав. И теперь чтобы сдать или получить документы необходимо брать талончики и стоять в очередях.

«Раньше у нас в принципе только Кирова, 57 (Росреестр) был, и он с объемом сделок справлялся. Потом появился дополнительное отделение на Орджоникидзе, 18, потом появился МФЦ на Павловского 21а. В 2016 году офис на Кирова, 57 закрылся. Остался Росреестр на Орджоникидзе, 18 и МФЦ, который действует как в центре так и в других районах. При этом, сейчас они не справляются. Людям приходится опять брать талончики за два дня вперёд. А чтобы просто прийти и взять талон, и в течение этого же дня подать документы — это невозможно», — рассказал ведущий эксперт АН «Первая линия» Сергей Мельников.

Как отмечает специалист, возможно всему виной стало объединение этих двух баз, в результате чего возникают технические неполадки. Также большие очереди косвенно означают подъём на рынке недвижимости. Пока же людям лучше планировать сделки на 3 — 4 дня вперёд.

Комментарии 7
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111
20 0
Такая ж*па только в Новокузнецке. Власти не работают вообще - каждый что хочет, то творит. Нигде в стране нет подобных проблем. Сделка - пришли - сделали. Ощущение такое, что федеральная власть вообще открестилась от Кузни - как будто это какая-то автономная территория, где законы устанавливают все, кому не лень, и у кого есть хоть какой-то занюханный портфельчик.
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1Татьяна
15 0
Такая ж*па только в Новокузнецке. Власти не работают вообще - каждый что хочет, то творит. Нигде в стране нет подобных проблем. Сделка - пришли - сделали. Ощущение такое, что федеральная власть вообще открестилась от Кузни - как будто это какая-то автономная территория, где законы устанавливают все, кому не лень, и у кого есть хоть какой-то занюханный портфельчик.
Видимо так и есть, Кузбасс отдельное государство! Нашим чинам плевать на законодательство и законы РФ. Я когда приватизировала квартиру тоже были огромные очереди на сдачу документов и получение. Талоны на месяц брали. Я раз приехала, два приехала, ребёнок с работы отпрашивался, зима была по 30 градусов мороза, талонов нельзя было получить. И тогда я написала на сайт губернатору. Через неделю мне позвонили и пригласили сдать документы, а потом позвонили прийти получить. Я была в шоке, зал был пустой практически, ни каких очередей! А ведь столько времени люди мучились целыми днями в очередях. Если молчать, то ничего не будет меняться!
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2+4
9 0
На Кирова,5.7 всегда была задняя дверка для "своих". Платите денежки сверху и к вам будет другое отношение. А пока не заплатите , вы - быдло, давитесь и уничтожайте себя в очередях. Думаете откуда у девочек последние айфоны )))
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1Татьяна
8 0
Вот из-за таких, которые пользуются дверками для "своих" и множатся проблемы! Развели бардак везде со своими подачками и связями. Чтоб вам всем было пусто в кармане.
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...
0 0
Вот из-за таких, которые пользуются дверками для "своих" и множатся проблемы! Развели бардак везде со своими подачками и связями. Чтоб вам всем было пусто в кармане.
У кого-то множатся проблемы, а у кого-то множатся доходы. Закон чиновника: чем длиннее очередь, тем толще карманы. В очередях в первую очередь заинтересованы чиновники. Мало того что тебе зарплату платят, так еще и "свои" подкидывают. Ляпота же.
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z
1 0
Брехня, Сережку в потку. Очередь создают сами риялторы. Пугая людей, что без них ни как. Уже давным давно весь мир обходится без риолторов.
Сейчас риэлтор, это в первую очередь приятный обслуживающий персонал, сдувающий пылинки. Либо серьезный квалифицированный персонал, который четко знает регрессионный анализ, имеет данные о волатильности рынка, и самое главное может честно и без втюхивания оказать услугу.
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1Татьяна
0 0
У кого-то множатся проблемы, а у кого-то множатся доходы. Закон чиновника: чем длиннее очередь, тем толще карманы. В очередях в первую очередь заинтересованы чиновники. Мало того что тебе зарплату платят, так еще и "свои" подкидывают. Ляпота же.
Вот-вот! В Кузбассе одни паразиты развелись. Все друг от друга зависят и друг другу руку моют! Не зря потом друг друга стреляют. Хапайте ртом и попой, а потом раз и нет вашей жизни, или вашего родственника! Ведь вечного ничего и никого не бывает. Зря забываете об этом. И карма ваша идёт в поколения.
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