С января месяца Росреестр объединил две базы: Государственный кадастр недвижимости и Единый государственный реестр прав. И теперь чтобы сдать или получить документы необходимо брать талончики и стоять в очередях.

«Раньше у нас в принципе только Кирова, 57 (Росреестр) был, и он с объемом сделок справлялся. Потом появился дополнительное отделение на Орджоникидзе, 18, потом появился МФЦ на Павловского 21а. В 2016 году офис на Кирова, 57 закрылся. Остался Росреестр на Орджоникидзе, 18 и МФЦ, который действует как в центре так и в других районах. При этом, сейчас они не справляются. Людям приходится опять брать талончики за два дня вперёд. А чтобы просто прийти и взять талон, и в течение этого же дня подать документы — это невозможно», — рассказал ведущий эксперт АН «Первая линия» Сергей Мельников.

Как отмечает специалист, возможно всему виной стало объединение этих двух баз, в результате чего возникают технические неполадки. Также большие очереди косвенно означают подъём на рынке недвижимости. Пока же людям лучше планировать сделки на 3 — 4 дня вперёд.