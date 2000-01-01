Коммунальщиков оштрафовали за грязь в подвале жилого дома после жалобы жителей.

Речь идёт о кемеровской УК «Жилищный трест Кировского района». Поводом для административного расследования послужило коллективное обращение жителей дома в областное управление Роспотребнадзора, сообщает ведомство.

Специалисты ведомства выявили многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологических требований в содержании дома. В подвале обнаружились фекалии, мёртвые грызуны, строительный и бытовой мусор; в помещениях общественного назначения — мухи-дрозофилы.

Кроме того, в двух подъездах не проведены своевременный ремонт и герметизация отверстий в стенах, лестничных пролётах.

В отношении ООО «УК «Жилищный трест Кировского района» составлен протокол об административном правонарушении. Документы были переданы в суд. Управляющая компания получила штраф. О какой сумме идёт речь, не сообщается.