Новосибирск Новокузнецк Кемерово Другой
#ГИДПОГОРОДУ
Владимира Городецкого позвали на митинг против роста тарифов ЖКХ

В Кемерове управляющая компания развела антисанитарию в подвале дома

Сегодня 10:44
479
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
soligorsk.info

Коммунальщиков оштрафовали за грязь в подвале жилого дома после жалобы жителей.

Речь идёт о кемеровской УК «Жилищный трест Кировского района». Поводом для административного расследования послужило коллективное обращение жителей дома в областное управление Роспотребнадзора, сообщает ведомство.

Специалисты ведомства выявили многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологических требований в содержании дома. В подвале обнаружились фекалии, мёртвые грызуны, строительный и бытовой мусор; в помещениях общественного назначения — мухи-дрозофилы.

Кроме того, в двух подъездах не проведены своевременный ремонт и герметизация отверстий в стенах, лестничных пролётах.

В отношении ООО «УК «Жилищный трест Кировского района» составлен протокол об административном правонарушении. Документы были переданы в суд. Управляющая компания получила штраф. О какой сумме идёт речь, не сообщается.

Комментарии 1
Добавить комментарий
аватар
z
0 0
Ну хоть номер дела то напишите. Грамотных достаточно, чтобы слямзить иск и ввентить своей ук по самый цоколь.
ответить
Добавить комментарий
Реклама от YouDo
Размещение рекламы
Для пресс-релизов
Вакансии
Правила использования материалов
Контактная информация
Система Orphus
2005-2017 – ВашГород.ру
18+
ВСЕ НОВОСТИ