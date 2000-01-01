Эксперты рассказали о самых распространённых вопросах на собеседовании и правильных ответах на них.

Подборку подготовили специалисты сайта Зарплата.ру.

Расскажите о себе

Ошибка: В подробностях рассказывать весь трудовой путь, перемешанный с деталями биографии, или пересказывать своё резюме.

Что нужно отвечать: Постарайтесь посмотреть на себя глазами работодателя и сделать акцент на том опыте, который покажет вас подходящим сотрудником. Рассказ о себе нужно построить таким образом, чтобы, слушая вас, работодатель получал ответы на те вопросы, которые он не озвучивает, но держит в голове.

Почему вы хотите работать именно у нас?

Ошибка: Рассыпаться в комплиментах международной динамично развивающейся компании. Хотя, скорее всего, честный ответ звучит так: «Вы единственные, кто позвал меня на собеседование. И мне очень нужна работа».

Что нужно отвечать: Специалисты советуют действовать исходя из взаимных интересов. Например: «Вам требуются активные менеджеры для продвижения продукции, а я люблю общаться с людьми, мне нравится проводить презентации и переговоры, видеть результаты своей работы. В том числе и финансовые». Или: «У меня семья, двое маленьких детей и ипотека. Поэтому я очень заинтересован в работе и стабильном доходе. Насколько я знаю, вы сейчас очень заинтересованы в развитии региональных продаж? Я готов к командировкам, работе в выходные и ненормированному графику».

Почему вы интересуетесь этой позицией?

Ошибка: Будет неправильно абстрактно сказать: «Я хочу чему-то новому научиться». Чему именно — неясно.

Что нужно отвечать: Ответ зависит от вашей мотивации. Расскажите подробнее, что именно вас вдохновляет: дальнейшее профессиональное развитие, карьерный рост, желание сменить отрасль, не меняя должности и прочее.

Почему мы должны нанять именно вас?

Ошибка: Завышать свои профессиональные качества или, напротив, становиться чрезмерно скромным и стеснительным.

Что нужно отвечать: Специалисты советуют посмотреть на себя со стороны как на профессионала и оценить свои достоинства и недостатки объективно.

Расскажите о ваших сильных сторонах

Ошибка: Общие слова о лидерстве, трудолюбии и коммуникабельности.

Что нужно отвечать: Подтверждайте примерами каждое качество, которое вы называете. В зависимости от ситуации иногда уместно рассказать об опыте работы, иногда о способности к обучению, об успешно внедрённом проекте или удачно разрешённой сложной конфликтной ситуации.

Расскажите о своих неудачах/провалах

Ошибка: Говорить, что у вас нет слабых сторон и не было промахов или, наоборот, долго и обстоятельно смаковать свои провалы.

Что нужно отвечать: Расскажите о причинах ситуации и об уроке, который вы извлекли.

Каковы ваши ожидания по зарплате?

Ошибка: Завышать сумму.

Что нужно отвечать: Узнайте заранее зарплатную вилку на своей должности. А на собеседовании рассуждайте и задавайте вопросы: из чего состоит зарплата, какие премии и бонусы здесь платят за хорошую работу, на которую вы способны. Поэтому не соглашайтесь сразу на первую же озвученную цифру и не скромничайте. Дискутируйте, обсуждайте, — рекомендуют эксперты.

Какие у вас планы на ближайшие 5 лет?

Ошибка: Сообщать о желании переехать, подсидеть руководителя или открыть свой бизнес через месяц-другой.

Что нужно отвечать: Задавая этот вопрос, рекрутёр хочет увидеть вашу надёжность, а также приверженность своему делу и компании. Важно показать, что соискатель чётко представляет свое карьерное развитие: рассказать о целях и планах совершенствования в конкретной выбранной сфере.

Почему вы решили уволиться с нынешней работы?

Ошибка: Материть бывшего начальника.

Что нужно отвечать: Возьмите часть вины на себя. Честно расскажите о причине увольнения, описав не только минусы нынешней работы, но и свои ошибки, которых на новом месте постараетесь избежать. Это свидетельствует о том, что вы умеете учиться и работать над недостатками.

У вас есть ко мне вопросы?

Ошибка: Не задавать вопросов.

Что нужно отвечать: Расспросите о рабочем процессе, должностных обязанностях, корпоративной культуре.