Кузбассовца завалило горной породой на шахте «Увальная» в Новокузнецком районе.

Трагедия случилась 13 марта. Сообщение об обнаружении тела 27-летнего машиниста горных выемочных машин поступило около 7:30, информирует пресс-служба СУ СК по Кемеровской области.

По предварительным данным, мужчина находился в горной выработке, он проверял оборудование перед началом работы.

В это время произошло обрушение бортовой части забоя, рабочего завалило породой. Коллеги вызвали спасателей, тело рабочего подняли на поверхность, — говорится в пресс-релизе ведомства.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего.