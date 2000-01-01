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На кузбасской шахте погиб молодой мужчина

Сегодня 11:50
783
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
kp.by

Кузбассовца завалило горной породой на шахте «Увальная» в Новокузнецком районе.

Трагедия случилась 13 марта. Сообщение об обнаружении тела 27-летнего машиниста горных выемочных машин поступило около 7:30, информирует пресс-служба СУ СК по Кемеровской области.

По предварительным данным, мужчина находился в горной выработке, он проверял оборудование перед началом работы.

В это время произошло обрушение бортовой части забоя, рабочего завалило породой. Коллеги вызвали спасателей, тело рабочего подняли на поверхность, — говорится в пресс-релизе ведомства.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Комментарии 1
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в сирию надо было ехать. там в шахтах не заваливает. а если завалят, то страховка семье будет в 10 раз больше, чем рабу на шахтах, зареганных в офшорах
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