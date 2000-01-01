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ГИБДД: обстановка с детским травматизмом на дорогах Новокузнецка чрезвычайная

Сегодня 12:28
192
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
st2.1ul.ru

Сотрудники Госавтоинспекции Новокузнецка рассказали о неутешительной статистике детского дорожно-транспортного травматизма.

С начала года в ДТП получили травмы 13 маленьких новокузнечан. Только двое из них пострадали по собственной вине — они переходили проезжую часть в неустановленном месте перед близко идущим транспортом.

Шестеро детей пострадали в качестве пассажиров легковых автомобилей, одна девочка — в качестве пассажира автобуса. Во всех случаях произошли столкновения транспортных средств.

Ещё один травмированный ребёнок готовился выходить из машины, когда в неё врезалась другая.

Двухлетний мальчик попал в ДТП по вине собственной бабушки. Женщина переходила с ним на руках проезжую часть в неустановленном месте. По счастливой случайности малыш получил незначительные травмы.

13 марта в дорожно-транспортном происшествии на нерегулируемом пешеходном переходе пострадал 10-летний мальчик. Он дошёл до середины проезжей части, испугался едущего по второй полосе автомобиля и отбежал назад, где, уже пропустив пешехода, водители начали движение.

Дети страдают по вине взрослых, констатируют сотрудники ГИБДД Новокузнецка. Причём ответственность лежит и на водителях, и на родителях, и на педагогах.

Инспекторы призывают взрослых быть более внимательными к детям: учить соблюдать их правила дорожного движения, не игнорировать требования об использовании удерживающих устройств, а также показывать личным примером, как нужно вести себя на дороге.

Комментарии 6
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@Он дошёл до середины проезжей части, испугался едущего по второй полосе автомобиля и отбежал назад@
как такого неадеквата выпустили на дорогу? таким надо с мамкой за ручку ходить. курицу-мать надо срочно оштрафовать! или вообще лишить материнских прав )))))
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1
0 0
ГИБДД, а вы кроме печальной статистики и рейдов по "креслам", что то еще делаете для безопасности?
Вон вам кольцо Левого берега в пример тычут, бардак, а не организация движения.
По Дружбе от Универсама до Левого берега запретите парковку, пробка гигантская.
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.
0 0
ГИБДД, а вы кроме печальной статистики и рейдов по "креслам", что то еще делаете для безопасности?
Вон вам кольцо Левого берега в пример тычут, бардак, а не организация движения.
По Дружбе от Универсама до Левого берега запретите парковку, пробка гигантская.
пробка там из-за пешеходного перехода. когда его не было, то там и пробки никогда не было. пешики не хотят ходить по подземке, населенной чурками, вонючими торгашами, и с жуткими ступенями-убийцами )) а мусарам чо, им тока профит, когда тебя будут натягивать за ошибки ,допущенные из-за душевного расстройства, когда ты часами стоишь в пробках.
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z
1 0
То есть у гайцев, виноваты все уокруг, кроме них?
То есть эта толпа в погончиках, тупо боится ответственности?
То есть зачем они вообще нам нужны?
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1
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@Он дошёл до середины проезжей части, испугался едущего по второй полосе автомобиля и отбежал назад@
как такого неадеквата выпустили на дорогу? таким надо с мамкой за ручку ходить. курицу-мать надо срочно оштрафовать! или вообще лишить материнских прав )))))
дык такие и взрослые есть,пожилые! им с кем ходить?
или кого штрафовать? детей бабушки за то что отпустили одну?
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вова
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чтобы тебя, оленя, стричь. госдурка принимает нужные "законы", а вертухаи тебя стерегут и стригут. встал на точку и обдирай лохов.
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