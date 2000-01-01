Сотрудники Госавтоинспекции Новокузнецка рассказали о неутешительной статистике детского дорожно-транспортного травматизма.

С начала года в ДТП получили травмы 13 маленьких новокузнечан. Только двое из них пострадали по собственной вине — они переходили проезжую часть в неустановленном месте перед близко идущим транспортом.

Шестеро детей пострадали в качестве пассажиров легковых автомобилей, одна девочка — в качестве пассажира автобуса. Во всех случаях произошли столкновения транспортных средств.

Ещё один травмированный ребёнок готовился выходить из машины, когда в неё врезалась другая.

Двухлетний мальчик попал в ДТП по вине собственной бабушки. Женщина переходила с ним на руках проезжую часть в неустановленном месте. По счастливой случайности малыш получил незначительные травмы.

13 марта в дорожно-транспортном происшествии на нерегулируемом пешеходном переходе пострадал 10-летний мальчик. Он дошёл до середины проезжей части, испугался едущего по второй полосе автомобиля и отбежал назад, где, уже пропустив пешехода, водители начали движение.

Дети страдают по вине взрослых, констатируют сотрудники ГИБДД Новокузнецка. Причём ответственность лежит и на водителях, и на родителях, и на педагогах.

Инспекторы призывают взрослых быть более внимательными к детям: учить соблюдать их правила дорожного движения, не игнорировать требования об использовании удерживающих устройств, а также показывать личным примером, как нужно вести себя на дороге.