Россиянам облегчили поиск кафе и ресторанов, где еду и напитки можно приобрести со скидкой или вовсе бесплатно.

Совсем недавно заработал сервис RestoRaids. В общей сложности на портале доступны 400 акций, пишет SU.

Пока здесь можно найти акции и скидки в нескольких городах — Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, а также в Одессе и Риге. Но пользователи могут сами рассказать о заведениях в своём городе. Информацию опубликуют на сервисе после проверки руководителями сайта.