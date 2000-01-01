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В России появился сервис по поиску бесплатной еды

Сегодня 12:49
318
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
describe.ru

Россиянам облегчили поиск кафе и ресторанов, где еду и напитки можно приобрести со скидкой или вовсе бесплатно.

Совсем недавно заработал сервис RestoRaids. В общей сложности на портале доступны 400 акций, пишет SU.

Пока здесь можно найти акции и скидки в нескольких городах — Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, а также в Одессе и Риге. Но пользователи могут сами рассказать о заведениях в своём городе. Информацию опубликуют на сервисе после проверки руководителями сайта.

Комментарии 2
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z
0 0
Круто! А мы дома кушаем и ни кого не слушаем.
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02
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Круто! А мы дома кушаем и ни кого не слушаем.
Нам очень важно это знать. (нет)
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