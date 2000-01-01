Рухнувшая крыша навеса серьёзно повредила несколько легковых автомобилей.

ЧП произошло в Новокузнецке в понедельник, 13 марта, на стоянке по улице Переездной, 17. Жертвами обрушения стали три машины, сообщает SU со ссылкой на очевидцев.

Людей в салоне машин не было. Автовладельцы ищут собственника навеса. К расследованию инцидента подключилась полиция.

Ранее ВашГород.ру рассказывал о рухнувшем балконе в одном из домов в Новокузнецке.