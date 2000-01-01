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В Новокузнецке упавший навес раздавил несколько машин

Сегодня 13:24
147
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
novokuznetsk.su

Рухнувшая крыша навеса серьёзно повредила несколько легковых автомобилей.

ЧП произошло в Новокузнецке в понедельник, 13 марта, на стоянке по улице Переездной, 17. Жертвами обрушения стали три машины, сообщает SU со ссылкой на очевидцев.

Людей в салоне машин не было. Автовладельцы ищут собственника навеса. К расследованию инцидента подключилась полиция.

Ранее ВашГород.ру рассказывал о рухнувшем балконе в одном из домов в Новокузнецке.

Комментарии 1
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ха
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@Автовладельцы ищут собственника навеса.@
хр"н найдёшь, навес ничей, ветром надуло...........
и как это собственник навеса? навесы где то регистрируют?
или номер навеса есть? а если и найдут то не докажут скорее всего...................
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