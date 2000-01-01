На обустройство двух парков будет направлено 23,1 миллиона рублей.

Более 16,8 миллиона рублей из этих средств составит субсидия из федерального бюджета. Сумма бюджетного софинансирования превысит 6,2 миллиона рублей, сообщает пресс-служба администрации Кемеровской области.

Эти средства пойдут на обустройство парка «Сказка» в Междуреченске и звершение реконструкции парка имени Александра Суворова в Мариинске. Первый получит почти 18,1 миллиона рублей, второй — 5 миллионов рублей.