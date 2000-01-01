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В двух городах Кузбасса обустроят парки за 23 миллиона рублей

Сегодня 13:46
898
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
zlngrd.ru

На обустройство двух парков будет направлено 23,1 миллиона рублей.

Более 16,8 миллиона рублей из этих средств составит субсидия из федерального бюджета. Сумма бюджетного софинансирования превысит 6,2 миллиона рублей, сообщает пресс-служба администрации Кемеровской области.

Эти средства пойдут на обустройство парка «Сказка» в Междуреченске и звершение реконструкции парка имени Александра Суворова в Мариинске. Первый получит почти 18,1 миллиона рублей, второй — 5 миллионов рублей.

Комментарии 6
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1
3 0
ура распил, мелкий но всё же.................
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Сказочник
4 0
Ееее, обустройство парка на 18 млн. Надо посмотреть потом, что в этом парке сделают. Чувствую попилят, ууух
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Ли
6 0
Церковь построят да и все, как у нас в парке Сказка сделали в начале ул.Кирова. Дешево и сердито.
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Ли
4 0
Церковь построят да и все, как у нас в парке Сказка сделали в начале ул.Кирова. Дешево и сердито.
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Екарный Бабай
2 1
Церковь построят да и все, как у нас в парке Сказка сделали в начале ул.Кирова. Дешево и сердито.
Ну да,церковь у нашей власти это теперь первая забава.
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042
1 0
Как? А в Калтане что парка не будет??? Там бы такой парк могли бы замутить, что все парки бы ОТДЫХАЛИ. Еще бы даже деньги остались от строительства.
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