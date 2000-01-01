В двух городах Кузбасса обустроят парки за 23 миллиона рублей
Сегодня 13:46
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На обустройство двух парков будет направлено 23,1 миллиона рублей.
Более 16,8 миллиона рублей из этих средств составит субсидия из федерального бюджета. Сумма бюджетного софинансирования превысит 6,2 миллиона рублей, сообщает пресс-служба администрации Кемеровской области.
Эти средства пойдут на обустройство парка «Сказка» в Междуреченске и звершение реконструкции парка имени Александра Суворова в Мариинске. Первый получит почти 18,1 миллиона рублей, второй — 5 миллионов рублей.