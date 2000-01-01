Эксперты составили рейтинг самых покупаемых моделей машин в России в феврале этого года.

Всё чаще покупатели отдают предпочтение французскому автопроизводителю «Рено». Российские дилеры этой компании в феврале реализовали 9 626 автомобилей. Это на 9,1 процента больше по сравнению с прошлым годом, пишет «Автостат».

Бестселлером «Рено» на российском рынке остаётся кроссовер «Дастер». Второе место у хэтчбека «Рено Сандеро». Замыкает тройку лидеров «Рено Логан».