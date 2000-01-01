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Названы самые популярные у россиян автомобили

Сегодня 14:34
656
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
fxstock.ru

Эксперты составили рейтинг самых покупаемых моделей машин в России в феврале этого года.

Всё чаще покупатели отдают предпочтение французскому автопроизводителю «Рено». Российские дилеры этой компании в феврале реализовали 9 626 автомобилей. Это на 9,1 процента больше по сравнению с прошлым годом, пишет «Автостат».

Бестселлером «Рено» на российском рынке остаётся кроссовер «Дастер». Второе место у хэтчбека «Рено Сандеро». Замыкает тройку лидеров «Рено Логан».

Комментарии 7
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мистер с новосибу
1 0
Господин с ильинки:
Дастер огонь!
Цена дастера адекватная.
Хочу дастер.
Че гонишь, это не статусно.
Ты вроде и на кроссовере катишь, и в то же время это дастер.
Это как ходить с каки-нибудь xiaomi или другим китайцем, телефон может быть и мощный, и функциональный, но в ресторане на стол не положишь на показ.
Понты - наше все.
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во во
4 0
Скока вам за рекламу заплатили?
"Всё чаще покупатели отдают предпочтение французскому автопроизводителю «Рено»." ---- опрос велся возле автоцентра рено?
или прошаренные корреспонденты вг опять деньги за рекламу мимо кассы в карман складывают?
п.с. у меня лично ассоциация одна рено-г@вно, даже в рифму ))))))))))))))))))))))))
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Василий
0 0
У меня хендай солярис и на Дастер в жизнь не поменяю.Коробка набитая шестеренками.
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васе
0 0
У меня хендай солярис и на Дастер в жизнь не поменяю.Коробка набитая шестеренками.
хендай такая же коробка,и в ней тоже шестеренки,только еще в перемешку с говном...
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