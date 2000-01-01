Неделю назад Агентство ипотечного жилищного кредитования сделало неожиданное заявление: программа господдержки ипотечников закрыта. Заёмщики по всей стране возмущены.

Что произошло?

Программу помощи ипотечным заёмщикам, оказавшимся в сложной финансовой ситуации, утвердило постановление правительства № 373 от 20 апреля 2015 г. Согласно документу, АИЖК получало 4,5 млрд руб. на реализацию программы. Действовала она до 1 марта нынешнего года, но потом внезапно оказалось, что бюджетные деньги не закончились.

Власти продлили программу до 31 мая. А заодно расширили условия: государство обещало возмещать до 30% долга семьям с двумя детьми, ветеранам и инвалидам. Остальные заёмщики могли, как и раньше, уменьшить долг на 20% или 600 тысяч рублей.

Но 7 марта ситуация приняла неожиданный оборот: Александр Плутник, директор АИЖК, вдруг заявил журналистам, что программа окончена, бюджетные вливания больше не нужны. Никаких объяснений не дал, а мотивировал очень просто: наши люди и так хорошо справляются с ипотекой, помощь им не требуется.

«Российские заемщики тщательнее подходят к планированию своих расходов и аккуратно исполняют обязательства, которые у них есть по ипотечным договорам. Мы здесь не видим растущей проблемы, в текущем моменте такой необходимости дополнительных вливаний средств из федерального бюджета нет», — цитирует Плутника ИА RNS.

В регионах сотрудники АИЖК отказываются комментировать ситуацию. В Новосибирске ВашГород.ру предложили обратиться в Москву, поскольку «оператором программы» является столичное АИЖК. На сайте московского агентства размещён лаконичный пресс-релиз, почти в точности повторяющий мысль директора:

«Программа помощи выполнила свою задачу: поддержка оказана или уже принято решение об её оказании более чем 22 тыс. российских семей. Приём новых заявок на участие в программе помощи не производится кредиторами в связи с ожидаемым полным израсходованием выделенных на реализацию программы денежных средств по уже принятым от граждан заявкам».

Что говорят заёмщики?

Заёмщики в растерянности: люди, которые собирали справки с февраля, оказались ни с чем. Госпошлины уплачены, на руках уже ненужные справки, никаких комментариев нет — ни от АИЖК (кроме вежливого сообщения на сайте), ни от банков, ни от правительства. Которое, к слову, программу не отменяло — никаких постановлений об этом не было.

Обманутые люди объединяются в соцсетях: во «ВКонтакте», например, действует группа «Постановление 373. АИЖК». Одна из участниц, Мария Жукова из Барнаула, вчера вечером опубликовала ответ от агентства ипотечного кредитования. В сообщении всё то же самое: программа закончена, справки собирали по своей инициативе, деньги не вернём.

Справки, причём, далеко не дешёвые: для многодетных семей, ветеранов и инвалидов (тех, кто подпадает под действие программы) это заметная брешь в бюджете. Вот что рассказала ВашГород.ру Екатерина Мотовилова из Новокузнецка:

«Мы начали собирать справки ещё в феврале, как только пообещали, что программу продлят. Нужна была выписка из ЕГРН на каждого члена семьи, там госпошлина 1800 руб. справка на мужа стоила 400 руб. В юстиции нам вовремя выписку не сделали, заявили, что база по России не работает. Мы ждали, программу продлили, база заработала, 6 марта мы сдали заявку, а 7 марта программу уже закрыли, никого не предупредив».

Семье Екатерины все справки обошлись в 8 тысяч, теперь они могут оказаться просто ненужными бумажками:

«Мы ещё не ездили в банк, но муж позвонил в АИЖК, там сказали, что деньги закончились и заявки не принимаются. Мы и в программе не поучаствовали, и теперь эти справки будут у нас просто дома лежать. Причём одну пришлось заказывать по новой из-за проволочек в юстиции — в марте справка оказалась уже не действительна».

Неделю назад жительница Тюмени Анастасия Пономарева создала на сайте change.org петицию в адрес главы правительства Дмитрия Медведева с просьбой продлить действие программы. Под ней активно подписываются и сибиряки:

«Пожалуйста, продлите!», Ольга Рублевская, Новосибирск.

«Потратил 13 400 руб. на выписки и узнал о прекращении после», Алексей Пашков, Новосибирск.

«После продления заказали выписки на 5800 р. Выписки ещё не готовы, а программу уже закрыли! Не прошло и двух недель после продления постановления…», Максим Шелопугин, Новосибирск.

Что делать?

Без внятных официальных заявлений от властей, банков и АИЖК это неизвестно. Агентство на своём сайте даёт только один прогноз: «все поступившие заявки на участие будут рассмотрены кредиторами».

Самое простое решение сейчас - ждать официального ответа от банка. Если на руках уже есть все собранные документы, тоже можно обратиться в банк, но никакой гарантии, что заявку примут, уже нет.

Заёмщики в группах в соцсетях предлагают действовать старым проверенным способом — обратиться к президенту Путину и к СМИ. В группе «Постановление 373. АИЖК» также есть образец письма к Минфину и банкам с просьбой разъяснить ситуацию. Но пока люди просто консультируются с юристами и ждут официальных комментариев хоть от кого-то.

Напомним, 10 марта министр финансов Антон Силуанов на личном приёме граждан поднял вопрос о системе поддержки ипотечных заёмщиков, прежде всего валютных ипотечников.

«Министр пообещал провести консультацию с банком о возможности реструктуризации кредита в рамках действующей программы помощи ипотечным заемщикам», — сообщает пресс-служба Минфина.

Также напомним: сегодня АИЖК снизило ставки по ипотеке до минимального уровня за всю историю российской ипотеки. Теперь минимальная ставка на этапе стройки составляет 10,25% годовых.