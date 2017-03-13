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Пользователям вайбер подарили долгожданную функцию

Сегодня 16:19
632
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
freesoft.ru

В приложении вайбер появилась функция, которая позволяет повысить приватность общения и обеспечить контроль над перепиской.

Речь идёт об опции секретных чатов. Она доступна в обновлённой версии мобильного приложения 6.7 для операционных систем iOS и Android, пишет «Российская газета».

В секретных чатах пользователь может установить таймер самоуничтожения для всех сообщений. Функция пересылки сообщений другим пользователям отключена. Если же один из участников сделает скриншот переписки, остальным поступит соответствующее уведомление. Отмечается, что в некоторых случаях функция скриншота может быть полностью недоступна.

Секретный чат можно вести одновременно с обычным. Отличить первый от второго можно по значку с изображением замка на иконке чата.

По словам разработчиков, секретные чаты можно скрыть и обращаться к ним позднее. Для этого потребуется ввести пин-код.

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