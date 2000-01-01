Погода в нынешнем апреле порадует кузбассовцев.

Осадки в предстоящем месяце будут в пределах нормы, а температура воздуха — на 2−4 градуса выше нормы.

В первой декаде ожидается похолодание: в ночные часы — 6…-11, местами до 20 градусов мороза. Дневные температуры воздуха составят 0…-5 градусов, передают «Вести-Кузбасс».

Во второй декаде синоптики прогнозируют −1…−6 по ночам. Днём воздух будет прогреваться до +10…+15, местами — до 20 градусов тепла.

В этот период, отмечают специалисты, стоит ждать первую волну паводка. Ранее ВашГород.ру рассказывал, какие районы Кузбасса могут пострадать от «большой воды» больше других.