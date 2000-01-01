В нынешнем году Кемеровскую область атакуют колорадские жуки и древесные паразиты.

Соответствующие прогнозы дали кузбасские синоптики. Виной предстоящего масштабного распространения насекомых стала слишком снежная и тёплая зима.

По словам специалистов, обычно земля промерзает зимой на полтора-два метра. В этом году из-за больших сугробов почва промёрзла до 20 сантиметров.

Колорадский жук уходит под землю на полтора метра. Если раньше было промерзание почвы до 190 сантиметров, то естественно жука там не оставалось. Сейчас же вредителю очень вольготно, — цитирует «Комсомольская правда» слова начальника кемеровского Гидрометцентра Раисы Бузуновой.

Кроме того, аномально тёплые декабрь, январь, февраль не позволили погибнуть вредителям, живущим на деревьях.

В неглубоком промерзании почвы есть и положительная сторона. Когда снег начнёт таять, вода будет впитываться в землю, а значит, меньше влаги попадёт в реки, что положительно повлияет на паводок. Благоприятно отразится это и на полях — к началу посевной почва получит хорошую обеспеченность влагой.