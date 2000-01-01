Лучшие эксперты России проведут семь эндоскопических операций в режиме реального времени в Новокузнецкой городской клинической больнице № 29.

Операции пройдут в рамках образовательного цикла по проблемам лечения варикоза вен желудочно-кишечного тракта. Образовательный цикл начался в Новокузнецке сегодня, 15 марта. Мероприятие такого формата впервые организовано в России, сообщает пресс-служба медучреждения.

Оно адресовано врачам-эндоскопистам, хирургам, гастроэнтерологам, а также медицинским сёстрам. Первый мастер-класс по оперативной эндоскопии — для медсестёр — состоится 15 марта. В четверг, 16 марта, пройдёт вторая часть семинара — мастер-класс для врачей.

Операции в режиме реального времени проведут ведущие специалисты новокузнецкой больницы и эксперты Российского эндоскопического общества. Это заместитель главного врача по хирургии ГКБ № 29, заведующий отделением эндоскопии, доктор медицинских наук, профессор Алексей Короткевич; заведующий отделением эндоскопии Санкт-Петербургского НИИ онкологии имени Н.Н. Петрова Олег Ткаченко; врач-эндоскопист ГКБ № 29, кандидат медицинских наук Антон Леонтьев.

Трансляция операций будет осуществляться в конференц-зале гостиницы «Парк Инн бай Рэдиссон». Участники смогут задать интересующие вопросы операторам в «прямом эфире».

Специалисты из медицинских учреждений Сибири получат колоссальный опыт и смогут в дальнейшем самостоятельно решать проблемы лечения варикоза вен органов желудочно-кишечного тракта. В свою очередь пациенты смогут получить доступную помощь по месту жительства. Такое лечение жителям Кемеровской области оказывается бесплатно.

По словам экспертов, обсуждаемая тема имеет большую социальную значимость из-за высокого распространения заболеваемости гепатитом С и циррозом печени. Такие болезни могут до определённого момента протекать бессимптомно. При этом они вызывают осложнения в виде варикозного расширения вен пищевода и толстой кишки. Это, в свою очередь, провоцирует возникновение кровотечений, доля которых в последнее время неизменно растёт.