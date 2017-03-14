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Не уберегли: Путин рассказал о болезни Медведева

Сегодня 07:30
413
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
cdn12.img22.ria.ru

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заболел.

Он заразился гриппом, сообщил президент Владимир Путин на совещании с членами правительства.

Эпидемическая ситуация у нас вроде как идёт на убыль, тем не менее ситуация пока ещё серьёзная. Дмитрия Анатольевича не уберегли, — цитирует РИА Новости слова главы государства.

Во вторник, 14 марта, у премьера было запланировано несколько мероприятий, в том числе встреча с президентом Армении Сержем Саргсяном.

По словам министра здравоохранения Вероники Скворцовой, эпидпорог сейчас превышен всего в пяти регионах России. По её прогнозам, грипп уйдёт полностью во второй половине апреля.

Комментарии 3
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Шо,опять..Ну,чё-СКИДЫВАТЬСЯ будем на дорогостоящее лечение за границей...))))
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Наконец-то Навальному ответили на его видео про "Димона"
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Наконец-то Навальному ответили на его видео про "Димона"
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