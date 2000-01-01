В Государственном совете России предложили переселять людей и аварийного жилья не в новостройки, а в старое жильё.

Как сообщают «Известия», предложение переориентировать переселенцев на вторичный рынок мотивируют тем, что многие регионы не имеют возможность строить новые жилые дома в нужных объемах.

«Людей необязательно селить в новые дома. Нужно предлагать им квартиры на вторичном рынке. Необходимо принять постановление правительства, запрещающее жителю аварийного дома отказаться от получения жилья, купленного на вторичном рынке, если оно признано неаварийным», — рассказал изданию участник заседания Госсовета Игорь Шпектор.

Также предлагается переселять в принудительном порядке тех, людей которые упорно отказываются от «вторичек». Данная мера позволит сэкономить бюджетные средства.