Новосибирск Новокузнецк Кемерово Другой
#ГИДПОГОРОДУ
Владимира Городецкого позвали на митинг против роста тарифов ЖКХ
Недвижимость и строительство

Жителей аварийных домов предложили принудительно переселять в старые дома

Сегодня 07:45
107
Автор:
Михаил Шестаков
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
gallery.ykt.ru

В Государственном совете России предложили переселять людей и аварийного жилья не в новостройки, а в старое жильё.

Как сообщают «Известия», предложение переориентировать переселенцев на вторичный рынок мотивируют тем, что многие регионы не имеют возможность строить новые жилые дома в нужных объемах.

«Людей необязательно селить в новые дома. Нужно предлагать им квартиры на вторичном рынке. Необходимо принять постановление правительства, запрещающее жителю аварийного дома отказаться от получения жилья, купленного на вторичном рынке, если оно признано неаварийным», — рассказал изданию участник заседания Госсовета Игорь Шпектор.

Также предлагается переселять в принудительном порядке тех, людей которые упорно отказываются от «вторичек». Данная мера позволит сэкономить бюджетные средства.

Ваш комментарий будет первым.
Добавить комментарий
Реклама от YouDo
Размещение рекламы
Для пресс-релизов
Вакансии
Правила использования материалов
Контактная информация
Система Orphus
2005-2017 – ВашГород.ру
18+
ВСЕ НОВОСТИ