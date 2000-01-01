В соцсети «ВКонтакте» ввели новый показатель — количество просмотров записей.

Об этом сообщил руководитель веб-разработки сети Вадим Дорохов.

Счётчик находится на видном месте под каждой публикацией и показывает, сколько пользователей увидели её. Отмечается, что он позволяет максимально быстро отслеживать интерес к записи. Чтобы просмотр засчитался, пользователю не нужно производить дополнительных действий. Количество просмотров видно всем пользователям.

Счётчик доступен в приложениях и веб-версии «ВКонтакте».