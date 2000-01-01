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«ВКонтакте» начал вести счёт просмотров записей

Сегодня 09:30
666
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
3dnews.ru

В соцсети «ВКонтакте» ввели новый показатель — количество просмотров записей.

Об этом сообщил руководитель веб-разработки сети Вадим Дорохов.

Счётчик находится на видном месте под каждой публикацией и показывает, сколько пользователей увидели её. Отмечается, что он позволяет максимально быстро отслеживать интерес к записи. Чтобы просмотр засчитался, пользователю не нужно производить дополнительных действий. Количество просмотров видно всем пользователям.

Счётчик доступен в приложениях и веб-версии «ВКонтакте».

Комментарии 3
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Екатерина
0 0
А смотреть на с странице кто мои записи смотрел можно?
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вася
1 1
А смотреть на с странице кто мои записи смотрел можно?
тьху ты дура, переезжай в одноклассники.
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123
0 0
таким образом любой пост в ВК с просмотрами овер 3k превращается в средство массовой информации и превед уголовный кодекс ))) отличный ход жуликов и воров ))
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