В России может появится новый закон. Согласно нему процедуру публичных слушаний по строительству новых объектов в городах предлагается проводить через Интернет.

Как сообщается на сайте правительства, законопроектом предлагается перейти от процедуры публичных слушаний к процедуре общественных обсуждений, которые могут проводиться и в интернете. Таким образом уровень информирования граждан о градостроительном проекте значительно повысится и участие в общественных обсуждениях станет максимально удобным для жителей.

«Устанавливается, что общественные обсуждения должны обеспечивать возможность участия в них всех категорий граждан. Гражданам, не имеющим доступа к интернету, предоставляется возможность выразить свою позицию путём направления письменных предложений и замечаний в адрес уполномоченного органа, а также отразить своё мнение в отношении проекта в книге (журнале) учёта посетителей экспозиции», — говорится в сообщении.

По мнению чиновников, принятие этого закона расширит способы влияния граждан на принятие градостроительных решений и позволит привлечь к проведению общественных обсуждений максимальное количество граждан с минимальными затратами времени и материальных ресурсов, что позволит принимать более сбалансированные управленческие решения.