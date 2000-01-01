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Недвижимость и строительство

Строительство новых объектов в городе будут обсуждать в Интернете

Сегодня 09:40
354
Автор:
Михаил Шестаков
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
oneclickyakutsk.ru

В России может появится новый закон. Согласно нему процедуру публичных слушаний по строительству новых объектов в городах предлагается проводить через Интернет.

Как сообщается на сайте правительства, законопроектом предлагается перейти от процедуры публичных слушаний к процедуре общественных обсуждений, которые могут проводиться и в интернете. Таким образом уровень информирования граждан о градостроительном проекте значительно повысится и участие в общественных обсуждениях станет максимально удобным для жителей.

«Устанавливается, что общественные обсуждения должны обеспечивать возможность участия в них всех категорий граждан. Гражданам, не имеющим доступа к интернету, предоставляется возможность выразить свою позицию путём направления письменных предложений и замечаний в адрес уполномоченного органа, а также отразить своё мнение в отношении проекта в книге (журнале) учёта посетителей экспозиции», — говорится в сообщении.

По мнению чиновников, принятие этого закона расширит способы влияния граждан на принятие градостроительных решений и позволит привлечь к проведению общественных обсуждений максимальное количество граждан с минимальными затратами времени и материальных ресурсов, что позволит принимать более сбалансированные управленческие решения.

Комментарии 1
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y
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Странно, есть ресурс специальный в гос Ит-системе для подобного, единственно, что там "житель авторизируется по цифровой подписи. И голосуй сколько хочешь.
После выборов президента, там будет проводиться голосование ... вот тогда поржем над карусельщиками.
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