Уважаемые спортсмены, тренеры и руководители спортивных клубов, родители и ценители спортивных бальных танцев! Приглашаем Вас на региональный турнир по спортивным бальным танцам «Кубок Созвездие»!

Дата проведения: 19 марта 2017.



Старт турнира: 10:00



Место проведения: Новокузнецк, Театр Металлургов ( проезд Театральный, 6).



Вот уже почти 30 лет Танцевально-спортивный клуб Созвездие вкладывает силы и душу в воспитание спортсменов, прививает юным танцорам стремление к спорту и победам, выводит на паркет новых чемпионов и закладывает в них твердый стержень!

За эти годы, клуб неоспоримо заработал уважение и признание коллег, своих воспитанников и спортсменов России.

Легенда танцевального спорта — оправданное присвоение статуса прославленному клубу.

А его наследие — Кубок Созвездие — продолжит свою работу на благо и процветание танцевального спорта, на выявление новых талантливых юношей и девушек!

«Кубок Созвездие» — это спорт, это пульс танцевальной жизни Новокузнецка и яркое городское событие для танцевальной общественности, которое поддерживают многочисленные СМИ, деятели спорта и представители власти.

Приуроченный к 60-летию спортивного бального танца России — региональный турнир Кубок Созвездие порадует всех участников спортивной атмосферой, оригинальными подарками и вручит финалистам и победителям заслуженные награды. ТАНЦЫ. СПОРТ. ЖИЗНЬ. — это лозунг нового подрастающего поколения юных спортсменов! Присоединяйтесь к нам! До встречи на турнире!

Организаторы:

Комитет по физической культуре, спорту и туризму администрации г. Новокузнецка

Союз танцевального спорта России

Федерация танцевального спорта Кузбасса

Танцевально-Спортивный Клуб Созвездие

Предлагаем гостям турнира прикоснуться к миру ярких и завораживающих дух танцев латиноамериканской программы, оценить грацию и красоту спортсменов в европейской программе танцев, а также насладиться выступлениями, как самых юных танцоров области, так и спортсменов различных классов.

Зрителям до 5 лет вход бесплатный!

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