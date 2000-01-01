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В Новосибирске ищут семьи с суперспособностями

В Новокузнецке появится первый детский центр профессий

Сегодня 10:04
407
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
cdn.flamp.ru

В Новокузнецке заработает первый в городе Детский центр профессий «Город мастеров».

Он откроется в четверг, 16 марта, сообщает SU.

Центр предложит детям попробовать себя в разных профессиях. Посетители смогут получить «зарплату» и потратить её на образовательные или досуговые услуги, мероприятия, бонусные программы.

Авторы проекта считают, что посещение «Города мастеров» должно стать не просто развлечением, но и пробудить интерес детей к труду, показать многообразие профессий.

«Город мастеров» — совместный проект, НО «Фонд развития Детско-юношеского центра «Орион» и педагогов ДЮЦ «Орион». Он реализован в рамках социальной программы «Территория РУСАЛа».

Юных новокузнечан и их родителей приглашают в «Город мастеров» по адресу: улица ДОЗ, 18 А.

Комментарии 2
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Андрей
6 2
Не сдал вступительные ЕГЭ в первый класс,иди работай
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чс
2 0
Подробней можно о процессе пробования детьми себя в разных профессиях? Что за профессии?
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