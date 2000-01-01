В Новокузнецке заработает первый в городе Детский центр профессий «Город мастеров».

Он откроется в четверг, 16 марта, сообщает SU.

Центр предложит детям попробовать себя в разных профессиях. Посетители смогут получить «зарплату» и потратить её на образовательные или досуговые услуги, мероприятия, бонусные программы.

Авторы проекта считают, что посещение «Города мастеров» должно стать не просто развлечением, но и пробудить интерес детей к труду, показать многообразие профессий.

«Город мастеров» — совместный проект, НО «Фонд развития Детско-юношеского центра «Орион» и педагогов ДЮЦ «Орион». Он реализован в рамках социальной программы «Территория РУСАЛа».

Юных новокузнечан и их родителей приглашают в «Город мастеров» по адресу: улица ДОЗ, 18 А.