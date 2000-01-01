Во всех регионах Сибири зафиксирован спад рождаемости.

В 2016 году в Сибирском федеральном округе на свет появились 267 тысяч младенцев. Это на 10,7 тысячи меньше, чем в 2015 году, сообщает Новосибирскстат.

В Новосибирской области в прошлом году родилось 38 290 детей, что на 1,9 процента меньше показателя 2015 года.

В Кемеровской области на свет появились 32 842 младенца. Это на 3,3 процента меньше, чем в 2015 году.

Наибольшее снижение числа новорождённых зафиксировано в Омской области. Там спад рождаемости составил 7,4 процента.