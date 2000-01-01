Для возведения частного загородного дома существует огромнейшее количество строительных материалов. ВашГород.ру попытался узнать, что же лучше всего подойдёт для строительства в Сибири.

В настоящее время даже владельцы дачных участков стремятся создать основательное сооружение, которое можно использовать как летом, так и зимой. Что уж говорить о строительстве домов, в которых предполагается жить круглый год в суровом сибирском климате.

Дом из бруса

Одним из традиционных материалов для строительства домов является дерево. Такие дома, благодаря низкой теплопроводности, намного теплее и быстрее прогреваются. Также стены из бруса легче обшить самостоятельно, затратив минимум усилий. В суровом сибирском климате для постройки дома из дерева лучше всего использовать брус сечением не менее 150×150 мм. Но если вы не собираетесь производить дополнительную отделку и утепление, то сечение лучше увеличить до 180×180 или даже до 200×200.

Многие выбирают деревянные дома за их экологичность и особый микроклимат. Однако многие сибиряки отдают предпочтение более надёжным материалам, например, кирпичу.

Дом из кирпича

Основными преимуществами этого материала является его экологичность и прочность. Но если говорить об энергосбережении кирпича, то для того, чтобы было всегда комфортно, толщина стен должна составлять не менее 100 см, а это условие никогда не выполнятся. Чтобы компенсировать указанный недостаток, для кирпичных стен необходимо использовать утеплитель.

Также при строительстве домов из кирпича и блоков нужно предусматривать хорошую вентиляцию, чтобы избежать повышенной влажности, образования плесени и грибка.

Из достоинств, кирпичные стены устойчивы к сырости и им не страшны насекомые, от которых могут страдать деревянные постройки. Также кирпич прослужит значительно дольше, нежели его оппоненты и выдержит практически любую нагрузку.

Дом из шлакоблока

Шлакоблок имеет низкую стоимость, высокую прочность. Выстроить дом из шлакоблока самостоятельно можно даже при наличии небольшого опыта в строительстве.

Однако утепляющие свойства оставляют желать лучшего. Дело в том, что шлакоблок имеет пористую структуру, которая впитывает влагу. Это приводит к промерзанию стен в зимнее время года. Поэтому стены из шлакоблока необходимо обеспечить надёжной гидроизоляцией.

Дом из строительных блоков

Пенобетон, газобетон, полистеролбетон постепенно вытесняют традиционные материалы. У этих материалов низкая теплопроводность, и соответственно высокие теплоизоляционные свойства.

Главным и единственным безусловным недостатком материала является его невысокая механическая прочность. Блоки могут ломаться будучи уложенными в стену. Такая ситуация вполне вероятна, если при изготовлении фундамента здания не были учтены геологические особенности грунта.

Также пеноблоки «охотно и активно» поглощать влагу, что значительно повышает теплопроводимость материала. Поэтому такие стены должны быть надёжно защищены от влаги с помощью гидроизоляции.